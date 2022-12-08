https://sputnik-georgia.ru/20221208/tbilisskiy-aeroport-zavershit-god-pochti-tremya-millionami-passazhirami-272818638.html

Тбилисский аэропорт завершит год почти тремя миллионами пассажиров

Тбилисский аэропорт завершит год почти тремя миллионами пассажиров

На сегодняшний день в аэропорту оперирует 35 авиакомпаний, которые выполняют рейсы по 38 направлениям 08.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели завершит 2022 год почти тремя миллионами пассажиров, заявила генеральный менеджер TAV Georgia Тея Закарадзе.Что касается аэропорта Батуми, то он в этом году обслужил 620 тысяч пассажиров.По словам Закарадзе, в TAV Georgia считают, что Батумский аэропорт в 2023 году сможет вернуть тот пассажиропоток, который был у него в 2019 году. Что касается тбилисского аэропорта, то в компании сомневаются, что в 2023 году можно будет вернуться к допандемическим показателям.Как отметила Закарадзе, все зависит от того, сколько авиакомпаний начнут летать из Грузии. "Мы настроены оптимистично. Хотим обслужить как можно больше авиакомпаний и пассажиров", – подчеркнула Закарадзе.В ноябре 2022 года пассажиропоток в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только в ноябре аэропорт обслужил 232 092 пассажира, тем самым увеличив аналогичные показатели 2019 года на 8%.На сегодняшний день в аэропорту оперирует 35 авиакомпаний, которые выполняют рейсы по 38 направлениям.Что касается Батумского международного аэропорта имени Александра Картвели, то в ноябре им воспользовались 34 153 пассажира, что на 15% больше, чем за отчетный 2021 года, и на 30% больше, чем в ноябре 2019 года.TAV Georgia является дочерней компанией TAV Airports Holding. Ее деятельность в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту.В результате инвестиций в размере 220 миллионов долларов в 2007 году были введены в эксплуатацию новые пассажирские терминалы международных аэропортов Тбилиси и Батуми. В результате инвестиций, сделанных в 2016-17 годах, в Тбилисском международном аэропорту были проведены полная реабилитация существующей взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала прилета.Благодаря многомиллионным инвестициям, сделанным TAV Airports Holding в разных странах мира, многолетнему опыту эксплуатации аэропортов и мудрому управлению, TAV Georgia стала одной из самых надежных, стабильных и динамичных компаний в Грузии. В настоящее время в компании в Грузии работает 1,3 тысячи сотрудников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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шота руставели, грузия, экономика, новости, батуми, тбилиси, tav georgia, тбилисский международный аэропорт