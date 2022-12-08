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"Торпедо" Кутаиси стало обладателем Кубка Грузии

"Торпедо" Кутаиси стало обладателем Кубка Грузии

Команда под руководством Кахи Чхетиани завоевала кубок в третий раз 08.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Кутаисское "Торпедо" стало обладателем Кубка Грузии имени Давида Кипиани – в финале команда обыграла тбилисский "Локомотив-2" со счетом 2:0 на стадионе в Батуми.Характер игры не изменился и во втором тайме. "Торпедо" продолжало свои атаки. На 54 минуте после подачи углового Георгий Арабидзе воспользовался неразберихой в тбилисской штрафной, сделал передачу на Кабальеро и тот открыл счет – 1:0. "Торпедо" увеличило свое преимущество на 61 минуте. На этот раз Георгий Кимадзе воспользовался передачей Левана Гегечкори – 2:0.Таким образом, команда под руководством Кахи Чхетиани завоевала кубок в третий раз. Всего кутаисцы завоевывали Кубок Грузии пять раз, дважды – при других наставниках.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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