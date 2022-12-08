https://sputnik-georgia.ru/20221208/u-selin-dion-diagnostirovali-sereznuyu-nevrologicheskuyu-bolezn-272837425.html

У Селин Дион диагностировали серьезную неврологическую болезнь

У Селин Дион диагностировали серьезную неврологическую болезнь

Этот недуг не позволит Селин Дион вернуться на сцену весной будущего года 08.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-08T17:18+0400

2022-12-08T17:18+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Знаменитая канадская певица, автор песен, актриса и композитор Селин Дион сообщила фанатам прискорбную весть - у нее серьезная неврологическая болезнь.По словам 54-летней знаменитости, этот недуг не позволит ей вернуться на сцену весной будущего года. Об этом исполнительница сообщила в видеообращении в соцсетях.Известно, что это заболевание очень плохо изучено. Более того, оно не лечится, но врачи могут остановить проявление симптомов и ослабить боль пациента. Синдром мышечной скованности может привезти к перелому и разрывам мышц. В случае Селин, певица уточнила, что болезнь вызывает у нее нервные спазмы, которые мешают двигаться и петь. Из-за этого исполнительница культовой песни к кинофильму "Титаник" перенесла свои запланированные концерты на 2024 год, а восемь летних выступлений 2023 года отменила. На данный момент она уже проходит курс лечения и мечтает вернуться на сцену.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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