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У Селин Дион диагностировали серьезную неврологическую болезнь
У Селин Дион диагностировали серьезную неврологическую болезнь
Этот недуг не позволит Селин Дион вернуться на сцену весной будущего года 08.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-08T17:18+0400
2022-12-08T17:18+0400
2022-12-08T17:24+0400
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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Знаменитая канадская певица, автор песен, актриса и композитор Селин Дион сообщила фанатам прискорбную весть - у нее серьезная неврологическая болезнь.По словам 54-летней знаменитости, этот недуг не позволит ей вернуться на сцену весной будущего года. Об этом исполнительница сообщила в видеообращении в соцсетях.Известно, что это заболевание очень плохо изучено. Более того, оно не лечится, но врачи могут остановить проявление симптомов и ослабить боль пациента. Синдром мышечной скованности может привезти к перелому и разрывам мышц. В случае Селин, певица уточнила, что болезнь вызывает у нее нервные спазмы, которые мешают двигаться и петь. Из-за этого исполнительница культовой песни к кинофильму "Титаник" перенесла свои запланированные концерты на 2024 год, а восемь летних выступлений 2023 года отменила. На данный момент она уже проходит курс лечения и мечтает вернуться на сцену.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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У Селин Дион диагностировали серьезную неврологическую болезнь
17:18 08.12.2022 (обновлено: 17:24 08.12.2022)
Этот недуг не позволит Селин Дион вернуться на сцену весной будущего года
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Знаменитая канадская певица, автор песен, актриса и композитор Селин Дион сообщила фанатам прискорбную весть - у нее серьезная неврологическая болезнь.
По словам 54-летней знаменитости, этот недуг не позволит ей вернуться на сцену весной будущего года. Об этом исполнительница сообщила в видеообращении в соцсетях.
"Длительное время у меня были проблемы со здоровьем, мне было действительно сложно столкнуться с этими проблемами и рассказать обо всем, через что я прохожу... У меня диагностировали редкое неврологическое заболевание, которое называется "синдром мышечной скованности" и поражает одного человека из миллиона", - сказала Селин Дион.
Известно, что это заболевание очень плохо изучено. Более того, оно не лечится, но врачи могут остановить проявление симптомов и ослабить боль пациента.
Синдром мышечной скованности может привезти к перелому и разрывам мышц. В случае Селин, певица уточнила, что болезнь вызывает у нее нервные спазмы, которые мешают двигаться и петь.
Из-за этого исполнительница культовой песни к кинофильму "Титаник" перенесла свои запланированные концерты на 2024 год, а восемь летних выступлений 2023 года отменила. На данный момент она уже проходит курс лечения и мечтает вернуться на сцену.