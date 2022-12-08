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В Грузии каждый четвертый пожилой человек страдает от одиночества – исследование

В Грузии каждый четвертый пожилой человек страдает от одиночества – исследование

Пожилые люди больше страдают от эмоционального одиночества, нежели от социального, показало исследование 08.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-08T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Каждый четвертый гражданин преклонного возраста в Грузии страдает из-за эмоционального и социального одиночества, говорится в исследовании фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) "Одиночество среди пожилых".Показатель социально одиноких лиц в Грузии составляет 45%. Эти люди жалуются на отсутствие социальных сетей и союзов, которые состоят из родных и знакомых.Эмоциональное одиночество крайне остро ощущают 28% опрошенных пожилых людей, а в случае социального одиночества этот показатель достигает 16%.Главная цель исследования – изучить переживания пожилых людей, проживающих в Грузии, выявить факторы одиночества и разработать соответствующие рекомендации для снижения рисков физического и психического здоровья этих людей.По словам главы грузинского офиса UNFPA Лелы Бакрадзе, необходимо, чтобы для пожилых людей существовали такие социальные пространства, как дневные центры и клубы 60+, где у них будет возможность интересно проводить досуг.По ее словам, на снижение этих риск-факторов не направляется достаточно усилий. При этом Бакрадзе уверена, что важно иметь такую политику и план действия, которые будут направлены на защиту прав пожилых людей и на их благополучие."Согласно исследованию, в Грузии среди факторов, вызвавших одиночество, доминируют: нехватка социальных союзов, физической поддержки, недостаток социального доверия и жизнь в столице", – отметила Бакрадзе.Исследование было проведено грузинским офисом UNFPA, Институтом социального исследования и анализа (ISSA), региональным офисом Восточной Европы и Центральной Азии и отделением бионаук и факультета биологических наук университетского колледжа Лондона (UCL).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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