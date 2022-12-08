https://sputnik-georgia.ru/20221208/v-gruzii-kazhdyy-chetvertyy-pozhiloy-chelovek-stradaet-ot-odinochestva--issledovanie-272807524.html
В Грузии каждый четвертый пожилой человек страдает от одиночества – исследование
В Грузии каждый четвертый пожилой человек страдает от одиночества – исследование
Пожилые люди больше страдают от эмоционального одиночества, нежели от социального, показало исследование 08.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-08T07:01+0400
2022-12-08T07:01+0400
2022-12-08T07:01+0400
грузия
новости
общество
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24378/87/243788737_0:208:2001:1333_1920x0_80_0_0_bfb98c5d640d734d6fd5567a21752374.jpg
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Каждый четвертый гражданин преклонного возраста в Грузии страдает из-за эмоционального и социального одиночества, говорится в исследовании фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) "Одиночество среди пожилых".Показатель социально одиноких лиц в Грузии составляет 45%. Эти люди жалуются на отсутствие социальных сетей и союзов, которые состоят из родных и знакомых.Эмоциональное одиночество крайне остро ощущают 28% опрошенных пожилых людей, а в случае социального одиночества этот показатель достигает 16%.Главная цель исследования – изучить переживания пожилых людей, проживающих в Грузии, выявить факторы одиночества и разработать соответствующие рекомендации для снижения рисков физического и психического здоровья этих людей.По словам главы грузинского офиса UNFPA Лелы Бакрадзе, необходимо, чтобы для пожилых людей существовали такие социальные пространства, как дневные центры и клубы 60+, где у них будет возможность интересно проводить досуг.По ее словам, на снижение этих риск-факторов не направляется достаточно усилий. При этом Бакрадзе уверена, что важно иметь такую политику и план действия, которые будут направлены на защиту прав пожилых людей и на их благополучие."Согласно исследованию, в Грузии среди факторов, вызвавших одиночество, доминируют: нехватка социальных союзов, физической поддержки, недостаток социального доверия и жизнь в столице", – отметила Бакрадзе.Исследование было проведено грузинским офисом UNFPA, Институтом социального исследования и анализа (ISSA), региональным офисом Восточной Европы и Центральной Азии и отделением бионаук и факультета биологических наук университетского колледжа Лондона (UCL).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24378/87/243788737_89:0:1866:1333_1920x0_80_0_0_50af9a43d51821bc666e7ad6f5d3dfd5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, оон
грузия, новости, общество, оон
В Грузии каждый четвертый пожилой человек страдает от одиночества – исследование
Пожилые люди больше страдают от эмоционального одиночества, нежели от социального, показало исследование
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik.
Каждый четвертый гражданин преклонного возраста в Грузии страдает из-за эмоционального и социального одиночества, говорится в исследовании
фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) "Одиночество среди пожилых".
Исследование показало, что пожилые люди больше страдают от эмоционального одиночества, чем от социального. То есть выяснилось, что у них нет рядом людей со схожими ощущениями и мыслями. Эмоционально одинокими себя считают 52% населения преклонного возраста.
Показатель социально одиноких лиц в Грузии составляет 45%. Эти люди жалуются на отсутствие социальных сетей и союзов, которые состоят из родных и знакомых.
Эмоциональное одиночество крайне остро ощущают 28% опрошенных пожилых людей, а в случае социального одиночества этот показатель достигает 16%.
Главная цель исследования – изучить переживания пожилых людей, проживающих в Грузии, выявить факторы одиночества и разработать соответствующие рекомендации для снижения рисков физического и психического здоровья этих людей.
По словам главы грузинского офиса UNFPA Лелы Бакрадзе, необходимо, чтобы для пожилых людей существовали такие социальные пространства, как дневные центры и клубы 60+, где у них будет возможность интересно проводить досуг.
"Исследование показало, что одиночество, которое является глобальной проблемой, чувство одиночества для здоровья пожилых людей является довольно высоким риск-фактором. Это создает такой же риск смертности, как регулярное потребление табака или лишний вес", – заявила Бакрадзе.
По ее словам, на снижение этих риск-факторов не направляется достаточно усилий. При этом Бакрадзе уверена, что важно иметь такую политику и план действия, которые будут направлены на защиту прав пожилых людей и на их благополучие.
"Согласно исследованию, в Грузии среди факторов, вызвавших одиночество, доминируют: нехватка социальных союзов, физической поддержки, недостаток социального доверия и жизнь в столице", – отметила Бакрадзе.
Исследование было проведено грузинским офисом UNFPA, Институтом социального исследования и анализа (ISSA), региональным офисом Восточной Европы и Центральной Азии и отделением бионаук и факультета биологических наук университетского колледжа Лондона (UCL).