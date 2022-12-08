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В Грузии задержан влиятельный член "Исламского государства"*
В Грузии задержан влиятельный член "Исламского государства"*
Тохосашвили, который является гражданином Грузии, задержали в Тбилисском аэропорту 08.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-08T13:10+0400
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ТБИЛИСИ, 8 дек – Sputnik. Сотрудники Контртеррористического центра Службы государственной безопасности Грузии задержали Цискару Тохосашвили (Эмир Иса), который считается влиятельной фигурой в "Исламском государстве"*, говорится в сообщении на сайте СГБ Грузии.Тохосашвили, который является гражданином Грузии, задержали в Тбилисском аэропорту. Цискара Тохосашвили покинул Грузию в 2015 году, отправился на Ближний Восток и присоединился к "Исламскому государству"* (ИГ). Его связывают близкие отношения с влиятельными лидерами ИГ."Тохосашвили, он же "Эмир Иса", считался довольно влиятельной фигурой среди членов "Исламского государства". Он активно участвовал в террористической деятельности на территории Сирии, Ирака и в текущих боевых действиях. Некоторое время руководил одним из подразделений террористической организации в зоне конфликта", – говорится в сообщении СГБ Грузии.Ранее, в 2019 году в результате совместной операции по обвинению в терроризме был задержан младший брат Тохосашвили – Цезарь Тохосашвили, эмир "Исламского государства" Аль-бара Шишани. Цезарь Тохосашвили разыскивался Интерполом. Его задержали на Украине, куда он прибыл летом 2018 года с фальшивым паспортом. В мае 2020 года он был экстрадирован в Грузию, где по сей день отбывает наказание.Один из руководителей "Исламского государства"* экстрадирован в Грузию&gt;&gt;Следствие в отношении Цискары Тохосашвили ведется по статье "Объединение в иностранной террористической организации или в террористической организации, подконтрольной иностранному государству, либо оказание ей помощи в террористической деятельности". Наказывается лишением свободы на срок от десяти до 17 лет.* Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организацияПодписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, сирия, ближний восток, тбилиси, иг, сгб
грузия, новости, происшествия, сирия, ближний восток, тбилиси, иг, сгб

В Грузии задержан влиятельный член "Исламского государства"*

13:10 08.12.2022 (обновлено: 13:45 08.12.2022)
© State Security Service of GeorgiaЗадержание Цискары Тохосашвили (Эмир Иса) сотрудниками Контртеррористического центра Службы государственной безопасности Грузии
Задержание Цискары Тохосашвили (Эмир Иса) сотрудниками Контртеррористического центра Службы государственной безопасности Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2022
© State Security Service of Georgia
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Тохосашвили, который является гражданином Грузии, задержали в Тбилисском аэропорту
ТБИЛИСИ, 8 дек – Sputnik. Сотрудники Контртеррористического центра Службы государственной безопасности Грузии задержали Цискару Тохосашвили (Эмир Иса), который считается влиятельной фигурой в "Исламском государстве"*, говорится в сообщении на сайте СГБ Грузии.
Тохосашвили, который является гражданином Грузии, задержали в Тбилисском аэропорту.
© State Security Service of GeorgiaЗадержание Цискары Тохосашвили (Эмир Иса) сотрудниками Контртеррористического центра Службы государственной безопасности Грузии
Задержание Цискары Тохосашвили (Эмир Иса) сотрудниками Контртеррористического центра Службы государственной безопасности Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2022
Задержание Цискары Тохосашвили (Эмир Иса) сотрудниками Контртеррористического центра Службы государственной безопасности Грузии
© State Security Service of Georgia
Цискара Тохосашвили покинул Грузию в 2015 году, отправился на Ближний Восток и присоединился к "Исламскому государству"* (ИГ). Его связывают близкие отношения с влиятельными лидерами ИГ.
"Тохосашвили, он же "Эмир Иса", считался довольно влиятельной фигурой среди членов "Исламского государства". Он активно участвовал в террористической деятельности на территории Сирии, Ирака и в текущих боевых действиях. Некоторое время руководил одним из подразделений террористической организации в зоне конфликта", – говорится в сообщении СГБ Грузии.
© State Security Service of GeorgiaЗадержание Цискары Тохосашвили (Эмир Иса) сотрудниками Контртеррористического центра Службы государственной безопасности Грузии
Задержание Цискары Тохосашвили (Эмир Иса) сотрудниками Контртеррористического центра Службы государственной безопасности Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2022
Задержание Цискары Тохосашвили (Эмир Иса) сотрудниками Контртеррористического центра Службы государственной безопасности Грузии
© State Security Service of Georgia
Ранее, в 2019 году в результате совместной операции по обвинению в терроризме был задержан младший брат Тохосашвили – Цезарь Тохосашвили, эмир "Исламского государства" Аль-бара Шишани.
Цезарь Тохосашвили разыскивался Интерполом. Его задержали на Украине, куда он прибыл летом 2018 года с фальшивым паспортом. В мае 2020 года он был экстрадирован в Грузию, где по сей день отбывает наказание.
Один из руководителей "Исламского государства"* экстрадирован в Грузию>>
Следствие в отношении Цискары Тохосашвили ведется по статье "Объединение в иностранной террористической организации или в террористической организации, подконтрольной иностранному государству, либо оказание ей помощи в террористической деятельности". Наказывается лишением свободы на срок от десяти до 17 лет.
* Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организация
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