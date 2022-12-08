https://sputnik-georgia.ru/20221208/v-tbilisi-gotovyat-k-otkrytiyu-glavnuyu-novogodnyuyu-elku-gruzii---video-272834759.html

В Тбилиси готовят к открытию главную новогоднюю елку Грузии - видео

В Тбилиси готовят к открытию главную новогоднюю елку Грузии - видео

Тбилиси готовится встретить Новый 2023 год. На проспекте Руставели уже установили новогоднее освещение - гирлянды над проезжей частью дороги и разные украшения... 08.12.2022, Sputnik Грузия

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Идет монтаж освещения на главной новогодней ки Грузии. Новогодние огни на ней торжественно зажгутся вечером 9 декабря. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как рабочие "Тбилсервисгруп" устанавливали новогоднюю иллюминацию на огромной искусственной елке, которая по традиции была размещена на территории у здания парламента Грузии на проспекте Руставели.

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