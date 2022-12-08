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В Тбилиси готовят к открытию главную новогоднюю елку Грузии - видео
В Тбилиси готовят к открытию главную новогоднюю елку Грузии - видео
Тбилиси готовится встретить Новый 2023 год. На проспекте Руставели уже установили новогоднее освещение - гирлянды над проезжей частью дороги и разные украшения... 08.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-08T16:09+0400
2022-12-08T16:09+0400
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Идет монтаж освещения на главной новогодней ки Грузии. Новогодние огни на ней торжественно зажгутся вечером 9 декабря. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как рабочие "Тбилсервисгруп" устанавливали новогоднюю иллюминацию на огромной искусственной елке, которая по традиции была размещена на территории у здания парламента Грузии на проспекте Руставели.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, новый год, новый год, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, новый год, новый год, видео
В Тбилиси готовят к открытию главную новогоднюю елку Грузии - видео
16:09 08.12.2022 (обновлено: 16:10 08.12.2022)
Тбилиси готовится встретить Новый 2023 год. На проспекте Руставели уже установили новогоднее освещение - гирлянды над проезжей частью дороги и разные украшения и огромные игрушки.
Идет монтаж освещения на главной новогодней ки Грузии. Новогодние огни на ней торжественно зажгутся вечером 9 декабря. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как рабочие "Тбилсервисгруп" устанавливали новогоднюю иллюминацию на огромной искусственной елке, которая по традиции была размещена на территории у здания парламента Грузии на проспекте Руставели.