https://sputnik-georgia.ru/20221209/demidov-obyasnil-pochemu-potolok-tsen-na-rossiyskuyu-neft---bespoleznyy-instrument-272862442.html

Демидов объяснил, почему потолок цен на российскую нефть – бесполезный инструмент

Демидов объяснил, почему потолок цен на российскую нефть – бесполезный инструмент

Потолок цен на российскую нефть не будет работать, а Европа своими действиями лишь обрушила привлекательность своего энергетического рынка 09.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-09T12:24+0400

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цены на нефть

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Из-за чего страны ЕС будут вынуждены уже скоро начать пересматривать цены на нефть? Зачем европейцам потолок цен на газ, вдвое превышающий рыночные цены? Об этом и не только поговорили с нашим гостем в студии Sputnik.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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