https://sputnik-georgia.ru/20221209/demidov-obyasnil-pochemu-potolok-tsen-na-rossiyskuyu-neft---bespoleznyy-instrument-272862442.html
Демидов объяснил, почему потолок цен на российскую нефть – бесполезный инструмент
Демидов объяснил, почему потолок цен на российскую нефть – бесполезный инструмент
Потолок цен на российскую нефть не будет работать, а Европа своими действиями лишь обрушила привлекательность своего энергетического рынка 09.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-09T12:24+0400
2022-12-09T12:24+0400
2022-12-09T12:38+0400
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цены на нефть
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Из-за чего страны ЕС будут вынуждены уже скоро начать пересматривать цены на нефть? Зачем европейцам потолок цен на газ, вдвое превышающий рыночные цены? Об этом и не только поговорили с нашим гостем в студии Sputnik.
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мультимедиа, видео, цены на нефть, видео
мультимедиа, видео, цены на нефть, видео
Демидов объяснил, почему потолок цен на российскую нефть – бесполезный инструмент
12:24 09.12.2022 (обновлено: 12:38 09.12.2022)
Потолок цен на российскую нефть не будет работать, а Европа своими действиями лишь обрушила привлекательность своего энергетического рынка
Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.
Из-за чего страны ЕС будут вынуждены уже скоро начать пересматривать цены на нефть? Зачем европейцам потолок цен на газ, вдвое превышающий рыночные цены?
Об этом и не только поговорили с нашим гостем в студии Sputnik.