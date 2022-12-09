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Движение метро в Тбилиси ограничено
Движение метро в Тбилиси ограничено
Тбилисская транспортная компания приносит свои извинения за доставленные неудобства 09.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-09T10:46+0400
2022-12-09T10:46+0400
2022-12-09T10:53+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Движение метро на Сабурталинской линии приостановлено из-за технической неисправности, говорится в заявлении Тбилисской транспортной компании.Отмечается, что неполадки будут устранены примерно через полчаса. Соответствующие службы компании работают над этим. При этом первая линия тбилисского метро ("Театр Ахметели" - "Варкетили") продолжает работать в обычном режиме. Тбилисская транспортная компания приносит свои извинения за доставленные неудобства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, метро
Движение метро в Тбилиси ограничено
10:46 09.12.2022 (обновлено: 10:53 09.12.2022)
Тбилисская транспортная компания приносит свои извинения за доставленные неудобства
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Движение метро на Сабурталинской линии приостановлено из-за технической неисправности, говорится в заявлении Тбилисской транспортной компании.
"Линия Сабуртало Тбилисского метрополитена временно не сможет обслуживать пассажиров из-за технической неисправности", - сказано в заявлении.
Отмечается, что неполадки будут устранены примерно через полчаса. Соответствующие службы компании работают над этим. При этом первая линия тбилисского метро ("Театр Ахметели" - "Варкетили") продолжает работать в обычном режиме.
Тбилисская транспортная компания приносит свои извинения за доставленные неудобства.