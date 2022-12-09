https://sputnik-georgia.ru/20221209/dvizhenie-metro-v-tbilisi-ogranicheno--272859156.html

Движение метро в Тбилиси ограничено

Движение метро в Тбилиси ограничено

Тбилисская транспортная компания приносит свои извинения за доставленные неудобства 09.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Движение метро на Сабурталинской линии приостановлено из-за технической неисправности, говорится в заявлении Тбилисской транспортной компании.Отмечается, что неполадки будут устранены примерно через полчаса. Соответствующие службы компании работают над этим. При этом первая линия тбилисского метро ("Театр Ахметели" - "Варкетили") продолжает работать в обычном режиме. Тбилисская транспортная компания приносит свои извинения за доставленные неудобства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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