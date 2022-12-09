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Движение транспорта будет ограничено на правой набережной в Тбилиси

Движение транспорта будет ограничено на правой набережной в Тбилиси

Ограничение будет действовать от памятника "Вепхи да Мокме" до улицы Гагарина N29а из-за обустройства дренажной сети 09.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Движение транспорта временно ограничат на правой набережной Куры и части улицы Гагарина с 00:00 до 06:00 10 декабря, сообщает мэрия Тбилиси.Ограничение будет действовать от памятника "Вепхи да Мокме" до улицы Гагарина N29а из-за обустройства дренажной сети.Согласно сообщению, автомобили, следующие с проспекта Маршала Геловани и улицы Бакрадзе, смогут двигаться в сторону площади Жвания и через проспект Пекина в направлении проспектов Важа-Пшавела и Александра Казбеги.В указанный период времени для проезда на левую набережную водители могут воспользоваться мостами Галактиони и Бараташвили, а добраться до проспекта Маршала Геловани можно будет с площади Жвания по улице Гагарина.Кроме того, с 00:00 до 06:00 11 декабря участок дороги по улице Гагарина от памятника "Вепхи да Мокме" до пересечения с улицей Исакадзе будет перекрыт.Транспортные средства, движущиеся с проспекта Маршала Геловани и улицы Бакрадзе, смогут двигаться на правую набережную, а по улицам Готуа и Шартава движение будет разрешено в направлении площади Жвания.В мэрии отмечают, что указанные работы будут проводиться в ночное время, днем ​​движение транспорта ограничено не будет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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