https://sputnik-georgia.ru/20221209/evropa-kapitulirovala-pered-shtatami-i-gotovitsya-voevat-s-rossiey-272866603.html

Европа капитулировала перед Штатами и готовится воевать с Россией

Европа капитулировала перед Штатами и готовится воевать с Россией

Воинственные и милитаристские заявления из уст главы европейской дипломатии уже давно не удивляют 09.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-09T14:25+0400

2022-12-09T14:25+0400

2022-12-09T14:25+0400

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В этом смысле вчерашнее выступление Жозепа Борреля на заседании Европейского оборонного агентства стало естественным продолжением его предыдущей риторики. Однако в сделанных им заявлениях есть и нечто весьма примечательное, считает колумнист РИА Новости.По традиции наибольший интерес у СМИ вызвали комментарии Борреля об Украине, хотя он, по существу, просто подтвердил давно застолбленную Брюсселем позицию: да, если перестать оказывать военную помощь Киеву, конфликт быстро завершится, но закончится он в таком случае победой России, что категорически неприемлемо, а значит, необходимо "продолжать поддержку Украины".Причем Боррель призвал национальные правительства Европы передать часть контроля над своими военными бюджетами Брюсселю, чтобы достичь более высокого уровня военной кооперации в рамках Евросоюза.Это выступление органично перекликается с последними заявлениями Олафа Шольца, который говорит о готовности Германии стать "гарантом европейской безопасности" при активных вложениях в усиление собственной армии.По существу, на наших глазах происходит тектонический сдвиг в позиции Европы относительно военной стратегии. Однако, чтобы осознать масштабы перемен, стоит напомнить историю вопроса.Боррель абсолютно верно отметил, что по окончании холодной войны европейские страны сильно сократили свои вложения в оборону. Фактически они полностью возложили вопрос своей безопасности на НАТО, а вернее, на США. Причем европейцы устроились на американской "шее" чрезвычайно комфортно: Вашингтон не только обеспечивает им военный зонтик, но и сам платит за него — европейская доля в финансировании очень незначительна. Так что социально-экономическое благополучие Старого Света в последние десятилетия зиждилось в том числе и на отсутствии необходимости тратить кучу денег на оборону.Природа данных противоречий была проста и очевидна: в Европе были сильны и зачастую доминировали национально ориентированные элиты, защищавшие интересы своих стран и граждан. Зачем выделять огромные деньги, львиная доля которых уплывет в карман американского ВПК, когда Штаты и так заплатят?Однако в последнее десятилетие стало очевидным нарастание объективных противоречий между трансатлантическими партнерами, а также кризис США как глобального гегемона. И тогда в Европе, именно в национально ориентированных элитах, стала набирать популярность идея собственной армии — полноценных вооруженных сил, которые смогли бы полностью взять на себя оборонную функцию. Поддержку этому проекту выражали самые влиятельные европейские лидеры, включая Ангелу Меркель, когда она еще находилась на посту канцлера. При этом подразумевалось, что в таком случае Европе будут не нужны американские военные, то есть речь шла об усилении суверенитета и ослаблении зависимости от Штатов.Тут может возникнуть вопрос: а какая разница между тогдашними идеями Меркель и нынешними — Борреля? Но она принципиальна!За последний год атлантистам в Европе удалось практически полностью задавить своих конкурентов-"почвенников", перехватить контроль над повесткой и системой управления, направив большинство стран по пути, который выглядит просто самоубийственным для них. Тема европейской армии и увеличение оборонных расходов в их исполнении означает:1) перекачивание ресурсов из и так проблемных европейских экономик в американский ВПК;2) сохранение жесткой подчиненности европейских вооруженных сил Вашингтону через структуры НАТО;3) использование европейцев в качестве пушечного мяса против России (и, возможно, Китая).Последнее может показаться ненаучной фантастикой: ну какие из современных — благополучных и изнеженных — европейцев вояки? Однако мы живем во времена, когда реальностью становятся, казалось бы, совершенно невозможные, давно ушедшие в небытие вещи. А кроме того, прежде чем отмахиваться от этой мысли, стоит подождать некоторое время. Посмотрим, что будет через несколько лет, когда накрывающий Европу кризис в полной мере возьмет свое, потому что пока можно наблюдать лишь легкое затягивание поясов со стороны богатой и сытой Европы.История же показывает, что для по-настоящему голодных, нищих и находящихся на грани выживания европейцев идея "Дранг нах Остен" быстро становится чрезвычайно привлекательной. А судя по тому, как развиваются события, США старательно подталкивают Европу именно к этому сценарию.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

европа

сша

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Ирина Алкснис https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23794/91/237949171_126:0:888:761_100x100_80_0_0_736bf9b504eaa73ee67cb7f3fbd76f62.jpg

Ирина Алкснис https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23794/91/237949171_126:0:888:761_100x100_80_0_0_736bf9b504eaa73ee67cb7f3fbd76f62.jpg

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нато, европа, сша, брюссель, ангела меркель, политика, в мире, аналитика, колумнисты