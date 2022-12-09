https://sputnik-georgia.ru/20221209/evrosovet-utverdil-paket-pomoschi-gruzii-v-20-mln-evro-272885406.html
Евросовет утвердил пакет помощи Грузии в 20 млн евро
Евросовет утвердил пакет помощи Грузии в 20 млн евро
Грузия и Евросоюз заинтересованы в углублении сотрудничества в целях повышения устойчивости к гибридным угрозам, отметили в министерстве 09.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-09T18:35+0400
2022-12-09T18:35+0400
2022-12-09T18:35+0400
экономика
грузия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/10/248993498_692:60:3000:1358_1920x0_80_0_0_98f3673f97fe34bce4f3e3bfdca44c26.jpg
ТБИЛИСИ, 9 дек - Sputnik. Европейский совет утвердил очередной пакет финансовой помощи Грузии в размере 20 миллионов евро, которые будут направлены на усиление обороноспособности страны, говорится в сообщении министерства обороны Грузии.Пакет помощи был утвержден в рамках программы Европейского фонда мира. Грузия уже во второй раз получила финансовую помощь ЕС на сферы обороны и безопасности.Там же отмечено, что Грузия и Евросоюз заинтересованы в углублении сотрудничества в том числе в целях повышения устойчивости к различным гибридным угрозам.Европейский фонд мира в этом году впервые окажет Грузии поддержку в сфере кибербезопасности. Также пакет будет направлен на укрепление военно-медицинского, военно-инженерного и транспортного потенциала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/10/248993498_908:55:2761:1444_1920x0_80_0_0_aea0da757a90239c0a771ee82b442ea6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, грузия, новости
экономика, грузия, новости
Евросовет утвердил пакет помощи Грузии в 20 млн евро
Грузия и Евросоюз заинтересованы в углублении сотрудничества в целях повышения устойчивости к гибридным угрозам, отметили в министерстве
ТБИЛИСИ, 9 дек - Sputnik. Европейский совет утвердил очередной пакет финансовой помощи Грузии в размере 20 миллионов евро, которые будут направлены на усиление обороноспособности страны, говорится в сообщении министерства обороны Грузии.
Пакет помощи был утвержден в рамках программы Европейского фонда мира. Грузия уже во второй раз получила финансовую помощь ЕС на сферы обороны и безопасности.
"Это важное решение еще раз подтверждает динамичность сотрудничества между Грузией и Евросоюзом и дает понять, что измерение безопасности является одним из критических направлений двусторонней повестки дня", - сказано в сообщении.
Там же отмечено, что Грузия и Евросоюз заинтересованы в углублении сотрудничества в том числе в целях повышения устойчивости к различным гибридным угрозам.
Европейский фонд мира в этом году впервые окажет Грузии поддержку в сфере кибербезопасности. Также пакет будет направлен на укрепление военно-медицинского, военно-инженерного и транспортного потенциала.