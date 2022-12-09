https://sputnik-georgia.ru/20221209/evrosovet-utverdil-paket-pomoschi-gruzii-v-20-mln-evro-272885406.html

Евросовет утвердил пакет помощи Грузии в 20 млн евро

Евросовет утвердил пакет помощи Грузии в 20 млн евро

Грузия и Евросоюз заинтересованы в углублении сотрудничества в целях повышения устойчивости к гибридным угрозам, отметили в министерстве 09.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-09T18:35+0400

2022-12-09T18:35+0400

2022-12-09T18:35+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек - Sputnik. Европейский совет утвердил очередной пакет финансовой помощи Грузии в размере 20 миллионов евро, которые будут направлены на усиление обороноспособности страны, говорится в сообщении министерства обороны Грузии.Пакет помощи был утвержден в рамках программы Европейского фонда мира. Грузия уже во второй раз получила финансовую помощь ЕС на сферы обороны и безопасности.Там же отмечено, что Грузия и Евросоюз заинтересованы в углублении сотрудничества в том числе в целях повышения устойчивости к различным гибридным угрозам.Европейский фонд мира в этом году впервые окажет Грузии поддержку в сфере кибербезопасности. Также пакет будет направлен на укрепление военно-медицинского, военно-инженерного и транспортного потенциала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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