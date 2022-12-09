https://sputnik-georgia.ru/20221209/ezhenedelnyy-brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-272856604.html
Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 09.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-09T09:38+0400
2022-12-09T09:38+0400
2022-12-09T09:38+0400
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видео
мария захарова
политика
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Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.
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мультимедиа, видео, мария захарова, политика, видео
мультимедиа, видео, мария захарова, политика, видео
Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.