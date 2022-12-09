Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221209/forum-rossiysko-gruzinskie-otnosheniya-perspektivy-ikh-razvitiya-proshel-v-moskve--272873438.html
Форум "Российско-грузинские отношения: перспективы их развития" прошел в Москве
Форум "Российско-грузинские отношения: перспективы их развития" прошел в Москве
Впервые за долгие годы парламентарии и представители грузинской общественности собрались для открытого диалога 09.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-09T15:43+0400
2022-12-09T15:51+0400
грузино-российские отношения
россия
грузия
новости
васо капанадзе
дмитрий лорткипанидзе
арчил сихарулидзе
москва
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/09/272871410_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_dc54eb05b584ef4f8f2ad1bad8b8867c.jpg
ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Российско-грузинский форум "Российско-грузинские отношения: перспективы их развития", организаторами которого выступили Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы РФ и грузинская Общественная организация "Солидарность во имя мира", прошел в Москве.Участники встречи отметили, что впервые за долгие годы парламентарии и представители грузинской общественности собрались для открытого диалога и обсуждения вопросов, которые волнуют миллионы граждан обеих стран.На форуме обсуждались вопросы отмены визового режима, восстановление прямых авиарейсов, а также вопросы развития экономических отношений между Россией и Грузией. Стороны убеждены, что необходимо наладить дипломатические отношения между двумя государствами. По словам участников мероприятия, дружеские контакты между Россией и Грузией никогда не прекращались, о чем свидетельствует и колоссальный туристический поток, взаимный интерес и большое количество родственных связей между гражданами Грузии и РФ, и увеличивающийся товарооборот. Открыл форум Председатель Комитета Государственной Думы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Иванович Калашников. Он рассказал о важности данного мероприятия и пожелал участникам плодотворной работы. В работе форума приняли участие российские и грузинские представители политических партий, общественных организаций, политологи и историки. С российской стороны участие приняли депутаты Государственной Думы РФ – Калашников Леонид Иванович, Тайсаев Казбек Куцукович, Кавинов Артем Александрович, Исаков Владимир Павлович, а также представители МИДа, МинТранса, Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, Института стран СНГ, Коллегии адвокатов "Ваш Юридический Поверенный". С грузинской стороны – представители общественных организаций "Солидарность во имя мира", Грузино-российского общественного центра им. Примакова и "Российско-Грузинской бизнес ассоциации": Дмитрий Лорткипанидзе, Мераб Чикашвили, Тимур Майсурадзе, Арчил Бубутеишвили, Ираклий Убилава, Темур Пипия, Роман Бокерия, Заза Ткебучава, Васил Капанадзе, Михаил Жгенти, Георгий Иремадзе, Арчил Сихарулидзе, Джаба Чанкветадзе и Валерий Кварацхелия. Отмечается, что по итогам проведения форума было принято решение обратиться к главам государств со следующими предложениями, решение которых ждут граждане двух стран: 1. Восстановить прямые авиарейсы между Россией и Грузией; 2. Отменить визовый режим для граждан Грузии, въезжающих в Россию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/09/272871410_100:0:1237:853_1920x0_80_0_0_2de41892d746eaefdb83f1e8e7474084.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузино-российские отношения, россия, грузия, новости, васо капанадзе, дмитрий лорткипанидзе, арчил сихарулидзе, москва, снг
грузино-российские отношения, россия, грузия, новости, васо капанадзе, дмитрий лорткипанидзе, арчил сихарулидзе, москва, снг

Форум "Российско-грузинские отношения: перспективы их развития" прошел в Москве

15:43 09.12.2022 (обновлено: 15:51 09.12.2022)
© STRINGERФорум "Российско-грузинские отношения: перспективы их развития"
Форум Российско-грузинские отношения: перспективы их развития - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2022
© STRINGER
Подписаться на
НовостиTelegram
Впервые за долгие годы парламентарии и представители грузинской общественности собрались для открытого диалога
ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Российско-грузинский форум "Российско-грузинские отношения: перспективы их развития", организаторами которого выступили Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы РФ и грузинская Общественная организация "Солидарность во имя мира", прошел в Москве.
Участники встречи отметили, что впервые за долгие годы парламентарии и представители грузинской общественности собрались для открытого диалога и обсуждения вопросов, которые волнуют миллионы граждан обеих стран.
© STRINGERФорум "Российско-грузинские отношения: перспективы их развития"
Форум Российско-грузинские отношения: перспективы их развития - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2022
Форум "Российско-грузинские отношения: перспективы их развития"
© STRINGER
На форуме обсуждались вопросы отмены визового режима, восстановление прямых авиарейсов, а также вопросы развития экономических отношений между Россией и Грузией.
Стороны убеждены, что необходимо наладить дипломатические отношения между двумя государствами. По словам участников мероприятия, дружеские контакты между Россией и Грузией никогда не прекращались, о чем свидетельствует и колоссальный туристический поток, взаимный интерес и большое количество родственных связей между гражданами Грузии и РФ, и увеличивающийся товарооборот.
© STRINGERФорум "Российско-грузинские отношения: перспективы их развития"
Форум Российско-грузинские отношения: перспективы их развития - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2022
Форум "Российско-грузинские отношения: перспективы их развития"
© STRINGER
Открыл форум Председатель Комитета Государственной Думы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Иванович Калашников. Он рассказал о важности данного мероприятия и пожелал участникам плодотворной работы.

Отмена авиарейсов, наличие виз, ограничения в экономической сфере существенно усложняют жизнь обычным людям, было отмечено на встрече. Настало время для того, чтобы сесть за стол переговоров, и определить те шаги, которые помогут возродить ту крепкую дружбу, которая всегда присутствовала между двумя государствами, заявили стороны. Участники форума выразили уверенность, что сегодняшний день однозначно приблизил народы двух стран к этому.

В работе форума приняли участие российские и грузинские представители политических партий, общественных организаций, политологи и историки.
© STRINGERФорум "Российско-грузинские отношения: перспективы их развития"
Форум Российско-грузинские отношения: перспективы их развития - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2022
Форум "Российско-грузинские отношения: перспективы их развития"
© STRINGER
С российской стороны участие приняли депутаты Государственной Думы РФ – Калашников Леонид Иванович, Тайсаев Казбек Куцукович, Кавинов Артем Александрович, Исаков Владимир Павлович, а также представители МИДа, МинТранса, Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, Института стран СНГ, Коллегии адвокатов "Ваш Юридический Поверенный".
© STRINGERФорум "Российско-грузинские отношения: перспективы их развития"
Форум Российско-грузинские отношения: перспективы их развития - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2022
Форум "Российско-грузинские отношения: перспективы их развития"
© STRINGER
С грузинской стороны – представители общественных организаций "Солидарность во имя мира", Грузино-российского общественного центра им. Примакова и "Российско-Грузинской бизнес ассоциации": Дмитрий Лорткипанидзе, Мераб Чикашвили, Тимур Майсурадзе, Арчил Бубутеишвили, Ираклий Убилава, Темур Пипия, Роман Бокерия, Заза Ткебучава, Васил Капанадзе, Михаил Жгенти, Георгий Иремадзе, Арчил Сихарулидзе, Джаба Чанкветадзе и Валерий Кварацхелия.
Отмечается, что по итогам проведения форума было принято решение обратиться к главам государств со следующими предложениями, решение которых ждут граждане двух стран: 1. Восстановить прямые авиарейсы между Россией и Грузией; 2. Отменить визовый режим для граждан Грузии, въезжающих в Россию.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0