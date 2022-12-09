Форум "Российско-грузинские отношения: перспективы их развития" прошел в Москве
15:43 09.12.2022 (обновлено: 15:51 09.12.2022)
© STRINGERФорум "Российско-грузинские отношения: перспективы их развития"
© STRINGER
Впервые за долгие годы парламентарии и представители грузинской общественности собрались для открытого диалога
ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Российско-грузинский форум "Российско-грузинские отношения: перспективы их развития", организаторами которого выступили Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы РФ и грузинская Общественная организация "Солидарность во имя мира", прошел в Москве.
Участники встречи отметили, что впервые за долгие годы парламентарии и представители грузинской общественности собрались для открытого диалога и обсуждения вопросов, которые волнуют миллионы граждан обеих стран.
© STRINGERФорум "Российско-грузинские отношения: перспективы их развития"
Форум "Российско-грузинские отношения: перспективы их развития"
© STRINGER
На форуме обсуждались вопросы отмены визового режима, восстановление прямых авиарейсов, а также вопросы развития экономических отношений между Россией и Грузией.
Стороны убеждены, что необходимо наладить дипломатические отношения между двумя государствами. По словам участников мероприятия, дружеские контакты между Россией и Грузией никогда не прекращались, о чем свидетельствует и колоссальный туристический поток, взаимный интерес и большое количество родственных связей между гражданами Грузии и РФ, и увеличивающийся товарооборот.
© STRINGERФорум "Российско-грузинские отношения: перспективы их развития"
Форум "Российско-грузинские отношения: перспективы их развития"
© STRINGER
Открыл форум Председатель Комитета Государственной Думы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Иванович Калашников. Он рассказал о важности данного мероприятия и пожелал участникам плодотворной работы.
Отмена авиарейсов, наличие виз, ограничения в экономической сфере существенно усложняют жизнь обычным людям, было отмечено на встрече. Настало время для того, чтобы сесть за стол переговоров, и определить те шаги, которые помогут возродить ту крепкую дружбу, которая всегда присутствовала между двумя государствами, заявили стороны. Участники форума выразили уверенность, что сегодняшний день однозначно приблизил народы двух стран к этому.
В работе форума приняли участие российские и грузинские представители политических партий, общественных организаций, политологи и историки.
© STRINGERФорум "Российско-грузинские отношения: перспективы их развития"
Форум "Российско-грузинские отношения: перспективы их развития"
© STRINGER
С российской стороны участие приняли депутаты Государственной Думы РФ – Калашников Леонид Иванович, Тайсаев Казбек Куцукович, Кавинов Артем Александрович, Исаков Владимир Павлович, а также представители МИДа, МинТранса, Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, Института стран СНГ, Коллегии адвокатов "Ваш Юридический Поверенный".
© STRINGERФорум "Российско-грузинские отношения: перспективы их развития"
Форум "Российско-грузинские отношения: перспективы их развития"
© STRINGER
С грузинской стороны – представители общественных организаций "Солидарность во имя мира", Грузино-российского общественного центра им. Примакова и "Российско-Грузинской бизнес ассоциации": Дмитрий Лорткипанидзе, Мераб Чикашвили, Тимур Майсурадзе, Арчил Бубутеишвили, Ираклий Убилава, Темур Пипия, Роман Бокерия, Заза Ткебучава, Васил Капанадзе, Михаил Жгенти, Георгий Иремадзе, Арчил Сихарулидзе, Джаба Чанкветадзе и Валерий Кварацхелия.
Отмечается, что по итогам проведения форума было принято решение обратиться к главам государств со следующими предложениями, решение которых ждут граждане двух стран: 1. Восстановить прямые авиарейсы между Россией и Грузией; 2. Отменить визовый режим для граждан Грузии, въезжающих в Россию.