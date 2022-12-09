https://sputnik-georgia.ru/20221209/forum-rossiysko-gruzinskie-otnosheniya-perspektivy-ikh-razvitiya-proshel-v-moskve--272873438.html

Форум "Российско-грузинские отношения: перспективы их развития" прошел в Москве

Форум "Российско-грузинские отношения: перспективы их развития" прошел в Москве

Впервые за долгие годы парламентарии и представители грузинской общественности собрались для открытого диалога 09.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-09T15:43+0400

2022-12-09T15:43+0400

2022-12-09T15:51+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Российско-грузинский форум "Российско-грузинские отношения: перспективы их развития", организаторами которого выступили Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы РФ и грузинская Общественная организация "Солидарность во имя мира", прошел в Москве.Участники встречи отметили, что впервые за долгие годы парламентарии и представители грузинской общественности собрались для открытого диалога и обсуждения вопросов, которые волнуют миллионы граждан обеих стран.На форуме обсуждались вопросы отмены визового режима, восстановление прямых авиарейсов, а также вопросы развития экономических отношений между Россией и Грузией. Стороны убеждены, что необходимо наладить дипломатические отношения между двумя государствами. По словам участников мероприятия, дружеские контакты между Россией и Грузией никогда не прекращались, о чем свидетельствует и колоссальный туристический поток, взаимный интерес и большое количество родственных связей между гражданами Грузии и РФ, и увеличивающийся товарооборот. Открыл форум Председатель Комитета Государственной Думы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Иванович Калашников. Он рассказал о важности данного мероприятия и пожелал участникам плодотворной работы. В работе форума приняли участие российские и грузинские представители политических партий, общественных организаций, политологи и историки. С российской стороны участие приняли депутаты Государственной Думы РФ – Калашников Леонид Иванович, Тайсаев Казбек Куцукович, Кавинов Артем Александрович, Исаков Владимир Павлович, а также представители МИДа, МинТранса, Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, Института стран СНГ, Коллегии адвокатов "Ваш Юридический Поверенный". С грузинской стороны – представители общественных организаций "Солидарность во имя мира", Грузино-российского общественного центра им. Примакова и "Российско-Грузинской бизнес ассоциации": Дмитрий Лорткипанидзе, Мераб Чикашвили, Тимур Майсурадзе, Арчил Бубутеишвили, Ираклий Убилава, Темур Пипия, Роман Бокерия, Заза Ткебучава, Васил Капанадзе, Михаил Жгенти, Георгий Иремадзе, Арчил Сихарулидзе, Джаба Чанкветадзе и Валерий Кварацхелия. Отмечается, что по итогам проведения форума было принято решение обратиться к главам государств со следующими предложениями, решение которых ждут граждане двух стран: 1. Восстановить прямые авиарейсы между Россией и Грузией; 2. Отменить визовый режим для граждан Грузии, въезжающих в Россию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузино-российские отношения, россия, грузия, новости, васо капанадзе, дмитрий лорткипанидзе, арчил сихарулидзе, москва, снг