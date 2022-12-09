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Глава МИД Венгрии призвал быть готовыми к "нападению" со стороны ЕС

Глава МИД Венгрии призвал быть готовыми к "нападению" со стороны ЕС

Сейчас практически нет такого вида шантажа, к которому Брюссель бы не прибегал в отношении Венгрии, сказал дипломат 09.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-09T13:22+0400

2022-12-09T13:22+0400

2022-12-09T13:22+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Венгрии стоит быть готовой к серьезным нападениям со стороны Евросоюза, так как "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все пути шантажа, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.По словам министра, Брюссель и "международная либеральная машина пропаганды" будут неразборчивы в средствах. "Денежный шантаж, политический шантаж, распространение фейков и лжи – все это последует", – предупредил он.Сийярто напомнил, что за прошедшие 12 лет антикризисная политика Будапешта никогда не была "в мейнстриме" Евросоюза, "но всегда была успешной". По его словам, Венгрия построила на южной границе забор, когда от нее требовали принять мигрантов, закупила вакцины от COVID-19 в России и Китае, когда Евросоюз ждал препараты западного производства, а в настоящее время выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине.Также Сийярто повторил, что цель Венгрии – избежать рецессии, в то время как "в Европе возник энергетический кризис ранее не виданных масштабов".Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее сообщил, что Будапешт добился исключений в случае принятия потолка цен на газ и в общеевропейских закупках газа. Он также рассказал, что неоднократно угрожал Еврокомиссии блокированием новых санкционных пакетов, если национальные интересы Венгрии не примут во внимание.Министры экономики и финансов стран Евросоюза ранее не достигли договоренности о новом пакете макрофинансовой кредитной поддержки для Украине в размере до 18 миллиардов евро на 2023 год. Как сообщило издание Politico, заблокировала возможность договоренности Венгрия. Кроме того, Будапешт выступил против нового пакета санкций в отношении России, а также против предложения увеличить объем фонда Евросоюза для предоставления оружия Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.В середине сентября Еврокомиссия предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм условности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро, которые ЕС должен был выделить Будапешту. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования.В конце ноября Орбан заявил, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, поэтому ожидает, что 30 ноября будет принято решение о разморозке предназначенных для Венгрии средств. Требования ЕК касались в целом мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.Но Еврокомиссия оставила в силе предложение от 18 сентября о приостановке 65 процентов обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, пока Будапешт не выполнит все ее условия. Теперь решение ЕК о заморозке средств должен утвердить квалифицированным большинством Совет стран ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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