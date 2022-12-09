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"Город мира" Тбилиси засиял новогодними огнями - видео

"Город мира" Тбилиси засиял новогодними огнями - видео

Церемония зажжения главной новогодней елки Грузии состоялась по традиции на проспекте Руставели перед зданием парламента. Как проходило мероприятие – смотрите... 09.12.2022, Sputnik Грузия

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Мэр Тбилиси Каха Каладзе зажег новогоднюю елки и тем самым дал старт новогодним мероприятиям по всей стране. Однако, не у всех этим вечером было праздничное настроение – оппозиционные активисты решили выйти на акцию протеста против новогоднего слогана столицы – "Город мира".

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