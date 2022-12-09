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"Город мира" Тбилиси засиял новогодними огнями - видео
"Город мира" Тбилиси засиял новогодними огнями - видео
Церемония зажжения главной новогодней елки Грузии состоялась по традиции на проспекте Руставели перед зданием парламента. Как проходило мероприятие – смотрите... 09.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-09T23:41+0400
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Мэр Тбилиси Каха Каладзе зажег новогоднюю елки и тем самым дал старт новогодним мероприятиям по всей стране. Однако, не у всех этим вечером было праздничное настроение – оппозиционные активисты решили выйти на акцию протеста против новогоднего слогана столицы – "Город мира".
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, новый год, новый год, тбилиси, тбилиси, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, новый год, новый год, тбилиси, тбилиси, видео
"Город мира" Тбилиси засиял новогодними огнями - видео
23:41 09.12.2022 (обновлено: 23:46 09.12.2022)
Церемония зажжения главной новогодней елки Грузии состоялась по традиции на проспекте Руставели перед зданием парламента. Как проходило мероприятие – смотрите в видеорепортаже Sputnik Грузия.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе зажег новогоднюю елки и тем самым дал старт новогодним мероприятиям по всей стране. Однако, не у всех этим вечером было праздничное настроение – оппозиционные активисты решили выйти на акцию протеста против новогоднего слогана столицы – "Город мира".