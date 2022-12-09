https://sputnik-georgia.ru/20221209/goroskop-na-2023-god-chto-sovetuyut-zvezdy-znakam-zodiaka-272869384.html

Гороскоп на 2023 год: что советуют звезды знакам зодиака?

Гороскоп на 2023 год: что советуют звезды знакам зодиака?

Новый год скоро наступит – по восточному гороскопу, в 2023-м будет править Черный Водяной Кролик (Кот), заручившись благосклонностью которого, можно надеяться на благополучие и удачу в наступающем году

2022-12-09T18:58+0400

2022-12-09T18:58+0400

2022-12-09T18:58+0400

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

справки

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Что советуют звезды знакам зодиака – какие рекомендации им следует учесть, чтобы не упустить свой шанс поймать удачу за хвост, читайте в материале Sputnik Грузия.ОвенЗвезды советуют Овнам, которые хотят добиться карьерного роста, трудиться не покладая рук, совершенствовать свои умения и углублять знания. По гороскопу на 2023 год представителям этого знака зодиака нужно быть внимательнее к родным, друзьям, коллегам и помогать при необходимости, но с учетом своих интересов и ценностей.ТелецЗвезды советуют Тельцам избавиться от всего лишнего и гармонизировать свое пространство как личное, так и рабочее, чтобы воплотить свои планы и мечты в жизнь. По гороскопу этому знаку зодиака следует избавиться от обид и зависти, стать добрее и терпеливее, и их старания обязательно увенчаются успехом.БлизнецыБлизнецам звезды настоятельно советуют отказаться от вредных привычек, в том числе лени, грубости и невежества, что качественно изменит жизнь знака зодиака. По гороскопу им нужно ценить заботу близких и отвечать взаимностью, а также побольше отдыхать и наладить режим сна, что поможет повысить работоспособность и улучшить самочувствие.РакЗвезды советуют Ракам сконцентрироваться на поставленной цели и решении важных задач, чтобы успешно завершить любое начатое дело. Гороскоп на 2023 год рекомендует знаку зодиака быть более активным и открытым, не бояться знакомиться с новыми людьми, что во многом поможет осуществить задуманное.ЛевЗвезды советуют Львам контролировать расходы, несмотря на рост доходов, чтобы не оказаться вдруг у разбитого корыта. По гороскопу знаку зодиака следует быть очень осмотрительным при заключении каких-либо договоров, и прежде, чем поставить свою подпись, перепроверять документы и обращать внимание на детали.ДеваПо гороскопу Девам нужно правильно питаться и заниматься спортом, так как только благодаря полезным привычкам они смогут достичь полной гармонии с собой и добиться цели. Звезды советуют знаку зодиака быть внимательнее к своим близким, дать им больше свободы, перестать контролировать все и вся и не реагировать болезненно на замечания окружающих.ВесыЗвезды советуют Весам правильно распределять свои силы и не взваливать на себя сразу много дел, чтобы не перегореть, а выходные посвятить отдыху и домашним делам. По гороскопу на 2023 год представителям знака зодиака предстоит найти новую точку равновесия – быть чуткими к проблемам других и чаще проявлять заботу о близких.СкорпионСкорпионов ждет очень успешный год, поэтому звезды советуют знаку зодиака смотреть в будущее и не оглядываться на прошлое. По гороскопу им следует проанализировать свое окружение и сделать правильные выводы, чтобы избежать многих проблем. В то же время у представителей знака зодиака будет много поводов для примирений и налаживания прерванных связей.СтрелецСтрельцам звезды советуют сосредоточиться на работе и больше времени уделять близким людям. По гороскопу представителям знака зодиака нужно быть крайне осторожными со случайными попутчиками и не позволять пользоваться своей добротой, так как существует вероятность, что их добросердечием могут воспользоваться в корыстных целях.КозерогКозерогам звезды советуют посвятить предстоящий год семейным отношениям и обустройству домашнего очага. По гороскопу знаку зодиака нужно больше внимания уделить физическому состоянию – находить время для спорта и увлечений, а при необходимости пройти поддерживающее лечение и пропить витамины.ВодолейЗвезды советуют Водолеям быть активными и общительными, так как новые знакомства принесут много пользы и позволят посмотреть на мир под другим углом. По гороскопу представителям знака зодиака в первые месяцы нового года нужно больше времени уделить здоровью и строить планы на будущее. Звезды также советуют больше отдыхать и расслабляться, чтобы контролировать свой пыл.РыбыРыбам, желающим самореализоваться в 2023-м, звезды советуют, спрятав неуверенность, решительно приступить к выполнению важных целей. По гороскопу правильно настроить жизненный вектор знаку зодиака поможет отказ от общения с завистливыми и злобными людьми, крадущими энергию Рыб. Звезды также советуют им решать проблемы по мере их появления, а не откладывать в дальний ящик.Материал подготовлен на основе открытых источников

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гороскоп на 2023 год: что советуют звезды знакам зодиака?