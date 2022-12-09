https://sputnik-georgia.ru/20221209/kurs-lari-dollar-272845115.html
Курс лари на пятницу – 2,6848 GEL/$
Курс лари на пятницу – 2,6848 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0054 лари по отношению к доллару 09.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-09T09:36+0400
2022-12-09T09:36+0400
2022-12-09T09:36+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 9 декабря в размере 2,6848 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0054 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на пятницу – 2,6848 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0054 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 9 декабря в размере 2,6848 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0054 лари по отношению к доллару.