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Мэрия Тбилиси пояснила, куда делся спонтанный мемориал с проспекта Руставели
Мэрия Тбилиси пояснила, куда делся спонтанный мемориал с проспекта Руставели
Территория перед парламентом в Тбилиси традиционно является одним из центров притяжения в предновогодние и новогодние дни 09.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-09T19:21+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек - Sputnik. Мэрия Тбилиси приняла решение перенести устроенный на проспекте Руставели перед парламентом спонтанный мемориал в память о погибших на Украине грузин на площадь Героев к Мемориалу павших за территориальную целостность Грузии.Территория перед парламентом в Тбилиси традиционно является одним из центров притяжения в предновогодние и новогодние дни. Там установлена главная новогодняя елка, которую празднично зажгут в пятницу вечером.Там же отмечено, что перенос спонтанного мемориала на территорию Мемориала героев, павших за территориальную целостность Грузии, указывает на уважение к памяти погибших на Украине и не мешает празднованию Нового года."Новый год с радостью ждут все, особенно маленькие. Главная елка столицы и проспект Руставели должны стать местом, где люди в Новый год загадают счастье и радость", - говорится в заявлении.С марта в боях на стороне Украины погибли 33 грузина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, тбилиси, украина
Мэрия Тбилиси пояснила, куда делся спонтанный мемориал с проспекта Руставели
Территория перед парламентом в Тбилиси традиционно является одним из центров притяжения в предновогодние и новогодние дни
ТБИЛИСИ, 9 дек - Sputnik. Мэрия Тбилиси приняла решение перенести устроенный на проспекте Руставели перед парламентом спонтанный мемориал в память о погибших на Украине грузин на площадь Героев к Мемориалу павших за территориальную целостность Грузии.
Территория перед парламентом в Тбилиси традиционно является одним из центров притяжения в предновогодние и новогодние дни. Там установлена главная новогодняя елка, которую празднично зажгут в пятницу вечером.
"Попытка отдельных политиков украсть у тбилисцев Новый год, обвить новогоднюю елку черными лентами и разместить там фотографии погибших военных не укладывается ни в какие рамки. Мэрия Тбилиси приняла решение исходя из этого", - говорится в заявлении мэрии.
Там же отмечено, что перенос спонтанного мемориала на территорию Мемориала героев, павших за территориальную целостность Грузии, указывает на уважение к памяти погибших на Украине и не мешает празднованию Нового года.
"Новый год с радостью ждут все, особенно маленькие. Главная елка столицы и проспект Руставели должны стать местом, где люди в Новый год загадают счастье и радость", - говорится в заявлении.
С марта в боях на стороне Украины погибли 33 грузина.