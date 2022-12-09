https://sputnik-georgia.ru/20221209/meriya-tbilisi-poyasnila-kuda-delsya-spontannyy-memorial-s-prospekta-rustaveli-272886303.html

Мэрия Тбилиси пояснила, куда делся спонтанный мемориал с проспекта Руставели

Мэрия Тбилиси пояснила, куда делся спонтанный мемориал с проспекта Руставели

Территория перед парламентом в Тбилиси традиционно является одним из центров притяжения в предновогодние и новогодние дни 09.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-09T19:21+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек - Sputnik. Мэрия Тбилиси приняла решение перенести устроенный на проспекте Руставели перед парламентом спонтанный мемориал в память о погибших на Украине грузин на площадь Героев к Мемориалу павших за территориальную целостность Грузии.Территория перед парламентом в Тбилиси традиционно является одним из центров притяжения в предновогодние и новогодние дни. Там установлена главная новогодняя елка, которую празднично зажгут в пятницу вечером.Там же отмечено, что перенос спонтанного мемориала на территорию Мемориала героев, павших за территориальную целостность Грузии, указывает на уважение к памяти погибших на Украине и не мешает празднованию Нового года."Новый год с радостью ждут все, особенно маленькие. Главная елка столицы и проспект Руставели должны стать местом, где люди в Новый год загадают счастье и радость", - говорится в заявлении.С марта в боях на стороне Украины погибли 33 грузина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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