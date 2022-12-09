https://sputnik-georgia.ru/20221209/mezhdunarodnye-rezervy-natsbanka-gruzii-dostigli-istoricheskogo-maksimuma-272854192.html

Международные резервы Нацбанка Грузии достигли исторического максимума

Международные резервы Нацбанка Грузии достигли исторического максимума

Ранее резервы достигали максимума на 31 октября 2022 года – 4 385,6 миллиона долларов 09.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Международные резервы Нацбанка Грузии на 30 ноября 2022 года достигли исторического максимума и составили 4 636,7 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.Ранее резервы достигали максимума на 31 октября 2022 года – 4 385,6 миллиона долларов.За ноябрь резервы выросли на 251,1 миллиона долларов. По мнению аналитиков, рост объема резервов связан с переоценкой активов из-за колебаний курсов валют и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.С начала года резервы выросли на 364,2 миллиона долларов. За 2021 год рост резервов составил 361,3 миллиона долларов.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 4,2 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 462,3 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 28,6 тысячи долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 13,7 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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