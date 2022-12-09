Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221209/mezhdunarodnye-rezervy-natsbanka-gruzii-dostigli-istoricheskogo-maksimuma-272854192.html
Международные резервы Нацбанка Грузии достигли исторического максимума
Международные резервы Нацбанка Грузии достигли исторического максимума
Ранее резервы достигали максимума на 31 октября 2022 года – 4 385,6 миллиона долларов 09.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-09T09:01+0400
2022-12-09T09:01+0400
грузия
новости
экономика
статистика
национальный банк грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/02/250769306_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_3d2c008b9762d398b96c7a637c14c5d5.jpg
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Международные резервы Нацбанка Грузии на 30 ноября 2022 года достигли исторического максимума и составили 4 636,7 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.Ранее резервы достигали максимума на 31 октября 2022 года – 4 385,6 миллиона долларов.За ноябрь резервы выросли на 251,1 миллиона долларов. По мнению аналитиков, рост объема резервов связан с переоценкой активов из-за колебаний курсов валют и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.С начала года резервы выросли на 364,2 миллиона долларов. За 2021 год рост резервов составил 361,3 миллиона долларов.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 4,2 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 462,3 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 28,6 тысячи долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 13,7 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/02/250769306_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_af2a7acb83307a5ff20d7534a7e4f269.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, экономика, статистика, национальный банк грузии
грузия, новости, экономика, статистика, национальный банк грузии

Международные резервы Нацбанка Грузии достигли исторического максимума

09:01 09.12.2022
© Pixabay / pasja1000Доллары США
Доллары США - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2022
© Pixabay / pasja1000
Подписаться на
НовостиTelegram
Ранее резервы достигали максимума на 31 октября 2022 года – 4 385,6 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Международные резервы Нацбанка Грузии на 30 ноября 2022 года достигли исторического максимума и составили 4 636,7 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
Ранее резервы достигали максимума на 31 октября 2022 года – 4 385,6 миллиона долларов.
За ноябрь резервы выросли на 251,1 миллиона долларов. По мнению аналитиков, рост объема резервов связан с переоценкой активов из-за колебаний курсов валют и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.
С начала года резервы выросли на 364,2 миллиона долларов. За 2021 год рост резервов составил 361,3 миллиона долларов.

Структура международных резервов

Международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 4,2 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.
В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах – 2,8 миллиарда долларов, и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ – 1,4 миллиарда долларов.
Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 462,3 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 28,6 тысячи долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.
Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 13,7 миллиона долларов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0