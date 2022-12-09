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МИД РФ требует юридически закрепить вывод российского продовольствия из-под санкций
МИД РФ требует юридически закрепить вывод российского продовольствия из-под санкций
По словам заместителя министра иностранных дел России, если ЕС действительно озабочен проблемой продовольственной безопасности, он пойдет навстречу России 09.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-09T23:26+0400
2022-12-09T23:26+0400
2022-12-09T23:48+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Россия будет добиваться изменения регламента, чтобы юридически закрепить вывод российского продовольствия и удобрений из-под санкций, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко."Главный документ - это меморандум, который был заключен между РФ и ООН относительно снятия всех препятствий для торговли сельскохозяйственными товарами и продовольствием, включая зерно и удобрения. Мы настойчиво добиваемся полного выполнения этого меморандума, страны ЕС пошли на некоторые послабления, но они выражены в изменениях или разъяснениях, которые давались ЕК к уже принятым регламентам... Мы продолжаем настаивать на том, чтобы эти послабления были сделаны не путем разъяснений, которые не имеют юридической силы, а путем изменения регламентов", - сказал Глушко в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, если Евросоюз действительно озабочен проблемами продовольственной безопасности, то он пойдет навстречу России.Грушко отметил, что движение по поводу вывода из-под санкций российского продовольствия и удобрений наметилось, но оно неудовлетворительно.Напомним, ранее в СМИ сообщили, что шесть стран Евросоюза, включая Францию и Германию, призывают Брюссель скорректировать санкции против России таким образом, чтобы они не мешали поставкам продовольствия и удобрений.Отмечается, хотя Еврокомиссия и предоставила рекомендации по разрешению провоза российского зерна и удобрений, правительства ряда стран и транспортные операторы считают, что они недостаточно надежны, чтобы гарантировать правовую защиту.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, новости, политика, мид россии, антироссийские санкции
в мире, россия, новости, политика, мид россии, антироссийские санкции
МИД РФ требует юридически закрепить вывод российского продовольствия из-под санкций
23:26 09.12.2022 (обновлено: 23:48 09.12.2022)
По словам заместителя министра иностранных дел России, если ЕС действительно озабочен проблемой продовольственной безопасности, он пойдет навстречу России
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Россия будет добиваться изменения регламента, чтобы юридически закрепить вывод российского продовольствия и удобрений из-под санкций, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
"Главный документ - это меморандум, который был заключен между РФ и ООН относительно снятия всех препятствий для торговли сельскохозяйственными товарами и продовольствием, включая зерно и удобрения. Мы настойчиво добиваемся полного выполнения этого меморандума, страны ЕС пошли на некоторые послабления, но они выражены в изменениях или разъяснениях, которые давались ЕК к уже принятым регламентам... Мы продолжаем настаивать на том, чтобы эти послабления были сделаны не путем разъяснений, которые не имеют юридической силы, а путем изменения регламентов", - сказал Глушко в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, если Евросоюз действительно озабочен проблемами продовольственной безопасности, то он пойдет навстречу России.
"Мы исходим из того, что разум возобладает, если ЕС действительно озабочен проблемой глобальной продовольственной безопасности, которая имеет непосредственную проекцию на интересы безопасности самого Евросоюза, должны быть приняты решения, радикально улучшающие ситуацию в этой сфере", - сказал замглавы МИД РФ.
Грушко отметил, что движение по поводу вывода из-под санкций российского продовольствия и удобрений наметилось, но оно неудовлетворительно.
Напомним, ранее в СМИ сообщили, что шесть стран Евросоюза, включая Францию и Германию, призывают Брюссель скорректировать санкции против России таким образом, чтобы они не мешали поставкам продовольствия и удобрений.
Отмечается, хотя Еврокомиссия и предоставила рекомендации по разрешению провоза российского зерна и удобрений, правительства ряда стран и транспортные операторы считают, что они недостаточно надежны, чтобы гарантировать правовую защиту.