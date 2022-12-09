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МИД РФ требует юридически закрепить вывод российского продовольствия из-под санкций

МИД РФ требует юридически закрепить вывод российского продовольствия из-под санкций

По словам заместителя министра иностранных дел России, если ЕС действительно озабочен проблемой продовольственной безопасности, он пойдет навстречу России 09.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-09T23:26+0400

2022-12-09T23:26+0400

2022-12-09T23:48+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Россия будет добиваться изменения регламента, чтобы юридически закрепить вывод российского продовольствия и удобрений из-под санкций, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко."Главный документ - это меморандум, который был заключен между РФ и ООН относительно снятия всех препятствий для торговли сельскохозяйственными товарами и продовольствием, включая зерно и удобрения. Мы настойчиво добиваемся полного выполнения этого меморандума, страны ЕС пошли на некоторые послабления, но они выражены в изменениях или разъяснениях, которые давались ЕК к уже принятым регламентам... Мы продолжаем настаивать на том, чтобы эти послабления были сделаны не путем разъяснений, которые не имеют юридической силы, а путем изменения регламентов", - сказал Глушко в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, если Евросоюз действительно озабочен проблемами продовольственной безопасности, то он пойдет навстречу России.Грушко отметил, что движение по поводу вывода из-под санкций российского продовольствия и удобрений наметилось, но оно неудовлетворительно.Напомним, ранее в СМИ сообщили, что шесть стран Евросоюза, включая Францию и Германию, призывают Брюссель скорректировать санкции против России таким образом, чтобы они не мешали поставкам продовольствия и удобрений.Отмечается, хотя Еврокомиссия и предоставила рекомендации по разрешению провоза российского зерна и удобрений, правительства ряда стран и транспортные операторы считают, что они недостаточно надежны, чтобы гарантировать правовую защиту.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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