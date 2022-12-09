https://sputnik-georgia.ru/20221209/onlayn-golosanie-za-uchastnikov-detskogo-evrovideniya---2023-startovalo-272883763.html

Онлайн-голосание за участников "Детского Евровидения - 2023" стартовало

Онлайн-голосание за участников "Детского Евровидения - 2023" стартовало

На юбилейном конкурсе песни, который пройдет в Ереване 11 декабря, представительница Грузии Мариам Бигвава выступит под восьмым номером 09.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-09T23:01+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Онлайн-голосование за участников международного песенного конкурса "Детское Евровидение - 2022" стартовало 9 декабря в 23:00 по тбилисскому времени, говорится на сайте Junior Eurovision Song Contest.Правила голосования просты: для того, чтобы отдать свой голос за желаемого конкурсанта, нужно просмотреть его клип до конца и проголосовать. Вместе с конкурсантом-фаворитом можно отметить еще двух исполнителей. На двадцатом юбилейном конкурсе песни, который пройдет в Ереване 11 декабря, представительница Грузии Мариам Бигвава выступит под восьмым номером.Напомним, уже пятый год подряд для участия в детском конкурсе песни "Евровидение" грузинского представителя отбирают через вокальный проект Первого канала Общественного вещателя Грузии "Ранина". В этом году победительницей шоу стала именно Мариам Бигвава.Грузия участвует в детском Евровидении с 2007 года. Участники из Грузии трижды (в 2008, 2011 и 2016 годах) становились победителями "Детского Евровидения". В 2021 году на конкурсе "Детское Евровидение" Грузию представил Нико Каджая, который занял четвертое место, набрав в сумме 163 балла.Конкурс песни "Детское Евровидение - 2022" пройдет в столице Армении после победы Малены с песней Qami Qami на конкурсе 2021 года, проходившем в Париже (Франция). Этот конкурс станет вторым по счету, который проводится в Армении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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