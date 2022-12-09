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Позором для США – Трамп об обмене Бута на Грайнер

Позором для США – Трамп об обмене Бута на Грайнер

Сделка по обмену не равнозначна, учитывая тяжесть предъявленных в США Буту обвинений и антиамериканскую позицию Грайнер, заявил экс-президент США 09.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-09T07:32+0400

2022-12-09T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп назвал позором для Штатов обмен осужденной в РФ за контрабанду наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер на отбывавшего срок в США россиянина Виктора Бута.Как сообщили ранее в МИД РФ, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.Он заявил, что сделка по обмену не равнозначна, учитывая тяжесть предъявленных в США Буту обвинений и антиамериканскую позицию Грайнер, которая, как написал Трамп, "в открытую ненавидит страну".Политик задался вопросом, почему в сделку по обмену не был включен осужденный за шпионаж американец Пол Уилан.В 2012 году Бут был приговорен в США к 25 годам тюрьмы якобы за торговлю оружием и "поддержку терроризма".Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево за контрабанду наркотиков 17 февраля 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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