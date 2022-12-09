https://sputnik-georgia.ru/20221209/prezentatsiya-knigi-o-vov-na-gruzinskom-yazyke-proshla-v-tbilisi---video-272891750.html
Презентация книги о ВОВ на грузинском языке прошла в Тбилиси - видео
Презентация книги о ВОВ на грузинском языке прошла в Тбилиси - видео
Презентация книги об исторических событиях Великой Отечественной войны состоялась в Тбилиси. Подробности смотрите в видео Sputnik Грузия. 09.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-09T21:10+0400
2022-12-09T21:10+0400
2022-12-09T21:45+0400
видео
мультимедиа
гулбаат рцхиладзе
видео-новости из грузии
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Автор книги - руководитель "Института Евразии" и политолог Гулбаат Рцхиладзе."Это очень важно для наших педагогов, которые преподают историю, лекторов, которые работают со студентами и просто для заинтересованной общественности, которая интересуется историческими фактами… Надо знать историю, чтобы не повторять тех ошибок", - заявил Рцхиладзе в интервью Sputnik Грузия.По его словам, очень важно не забывать нашу историю, особенно в условиях современного мира, когда некоторые страны "романтизируют идеи фашизма", а история часто переписывается.
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видео, мультимедиа, гулбаат рцхиладзе, видео-новости из грузии, видео
видео, мультимедиа, гулбаат рцхиладзе, видео-новости из грузии, видео
Презентация книги о ВОВ на грузинском языке прошла в Тбилиси - видео
21:10 09.12.2022 (обновлено: 21:45 09.12.2022)
Презентация книги об исторических событиях Великой Отечественной войны состоялась в Тбилиси. Подробности смотрите в видео Sputnik Грузия.
Автор книги - руководитель "Института Евразии" и политолог Гулбаат Рцхиладзе.
"Это очень важно для наших педагогов, которые преподают историю, лекторов, которые работают со студентами и просто для заинтересованной общественности, которая интересуется историческими фактами… Надо знать историю, чтобы не повторять тех ошибок", - заявил Рцхиладзе в интервью Sputnik Грузия
.
По его словам, очень важно не забывать нашу историю, особенно в условиях современного мира, когда некоторые страны "романтизируют идеи фашизма", а история часто переписывается.