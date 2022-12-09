https://sputnik-georgia.ru/20221209/putin-rossiya-nichego-ne-poteryaet-ot-potolka-tsen-272887734.html
Путин: Россия ничего не потеряет от "потолка цен"
Путин: Россия ничего не потеряет от "потолка цен"
Российский лидер еще раз подчеркнул, что РФ не будет продавать нефть странам, которые установят потолок цен на ее "черное золото" 09.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-09T20:59+0400
2022-12-09T20:59+0400
2022-12-09T21:06+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Введенный Евросоюзом потолок цен на российскую нефть никак не затрагивает интересы России, заявил глава государства Владимир Путин.Как сообщалось, Евросоюз 5 декабря ввел очередные санкции против России – они затронули нефтяную сферу. Так, ЕС перестал принимать российскую нефть, которая перевозится по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Нефть по более высокой цене перевозить и страховать запрещено.Он заверил, что Россия не понесет потерь от введения потолка цен на нефть, но продавать ее тем странам, которые его ввели, не будет."Что касается нашей реакции, то, я уже говорил, мы просто не будем продавать в те страны, которые такие решения принимают", - отметил Путин.Кроме того, по словам российского лидера, в ближайшее время выйдет указ, в котором будут отражены конкретные шаги по ответу на введение потолка цен на нефть.Нефтяное эмбарго и ценовой потолок: что это значит для России и Европы >>Также Россия при необходимости подумает о возможном сокращении добычи нефти, добавил Путин."У нас есть договоренность с ОПЕК+ по известной планке добычи, мы подумаем что-то дополнительное, если потребуется, я имею в виду сейчас Россию", - уточнил президент.Владимир Путин подчеркнул, что потребитель не может определять цену на нефть, а если это войдет в практику, то неизбежен коллапс отрасли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, россия, новости, политика, владимир путин, евросоюз, цены на нефть, российская нефть
в мире, россия, новости, политика, владимир путин, евросоюз, цены на нефть, российская нефть
Путин: Россия ничего не потеряет от "потолка цен"
20:59 09.12.2022 (обновлено: 21:06 09.12.2022)
Российский лидер еще раз подчеркнул, что РФ не будет продавать нефть странам, которые установят потолок цен на ее "черное золото"
ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Введенный Евросоюзом потолок цен на российскую нефть никак не затрагивает интересы России, заявил глава государства Владимир Путин.
Как сообщалось, Евросоюз 5 декабря ввел очередные санкции против России – они затронули нефтяную сферу. Так, ЕС перестал принимать российскую нефть, которая перевозится по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Нефть по более высокой цене перевозить и страховать запрещено.
"Предложенный потолок соответствует тем ценам, по которым мы сегодня-то продаем. В этом смысле это решение нас никак не затрагивает, нам, честно говоря, не это важно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Кыргызстан.
Он заверил, что Россия не понесет потерь от введения потолка цен на нефть, но продавать ее тем странам, которые его ввели, не будет.
"Что касается нашей реакции, то, я уже говорил, мы просто не будем продавать в те страны, которые такие решения принимают", - отметил Путин.
Кроме того, по словам российского лидера, в ближайшее время выйдет указ, в котором будут отражены конкретные шаги по ответу на введение потолка цен на нефть.
Также Россия при необходимости подумает о возможном сокращении добычи нефти, добавил Путин.
"У нас есть договоренность с ОПЕК+ по известной планке добычи, мы подумаем что-то дополнительное, если потребуется, я имею в виду сейчас Россию", - уточнил президент.
Владимир Путин подчеркнул, что потребитель не может определять цену на нефть, а если это войдет в практику, то неизбежен коллапс отрасли.