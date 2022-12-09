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Работа метро в Тбилиси восстановлена
Работа метро в Тбилиси восстановлена
Движение поездов на первой линии было приостановлено из-за технической неисправности 09.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-09T12:41+0400
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тбилисский метрополитен
тбилиси
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Тбилисский метрополитен возобновил работу в обычном режиме, сообщает корреспондент Sputnik Грузия.Ранее, по информации Тбилисской транспортной компании, Сабурталинская линия Тбилисского метрополитена временно не могла обслуживать пассажиров из-за технической неисправности.Как сообщает корреспондент Sputnik Грузия, на данный момент движение поездов восстановлено, и метрополитен обслуживает пассажиров в обычном режиме.На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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тбилисский метрополитен, тбилиси, грузия, новости
тбилисский метрополитен, тбилиси, грузия, новости

Работа метро в Тбилиси восстановлена

12:41 09.12.2022 (обновлено: 14:53 09.12.2022)
© photo: Sputnik / StringerСтанция метро "Государственный университет"
Станция метро Государственный университет - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Движение поездов на первой линии было приостановлено из-за технической неисправности
ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Тбилисский метрополитен возобновил работу в обычном режиме, сообщает корреспондент Sputnik Грузия.
Ранее, по информации Тбилисской транспортной компании, Сабурталинская линия Тбилисского метрополитена временно не могла обслуживать пассажиров из-за технической неисправности.

Неполадки были зафиксированы около 10 часов утра и в компании обещали устранить их примерно через полчаса. При этом, первая линия тбилисского метро ("Театр Ахметели" - "Варкетили") продолжала работать в обычном режиме.

Как сообщает корреспондент Sputnik Грузия, на данный момент движение поездов восстановлено, и метрополитен обслуживает пассажиров в обычном режиме.
На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.
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