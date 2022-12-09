https://sputnik-georgia.ru/20221209/rabota-metro-v-tbilisi-vosstanovlena-272863548.html

Работа метро в Тбилиси восстановлена

Работа метро в Тбилиси восстановлена

Движение поездов на первой линии было приостановлено из-за технической неисправности 09.12.2022, Sputnik Грузия

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тбилисский метрополитен

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Тбилисский метрополитен возобновил работу в обычном режиме, сообщает корреспондент Sputnik Грузия.Ранее, по информации Тбилисской транспортной компании, Сабурталинская линия Тбилисского метрополитена временно не могла обслуживать пассажиров из-за технической неисправности.Как сообщает корреспондент Sputnik Грузия, на данный момент движение поездов восстановлено, и метрополитен обслуживает пассажиров в обычном режиме.На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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