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Результаты Грузии в борьбе с коррупцией впечатляют – премьер
Результаты Грузии в борьбе с коррупцией впечатляют – премьер
Страна вновь встречает Международный день борьбы с коррупцией ведущими позициями, заявил Гарибашвили 09.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-09T13:01+0400
2022-12-09T13:01+0400
2022-12-09T13:01+0400
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грузия против коррупции
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ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Грузия по-прежнему является лидером в регионе Восточной Европы и Центральной Азии в плане борьбы с коррупцией и опережает в этом направлении многие европейские страны, говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.Как отмечает глава грузинского правительства, Грузия вновь встречает Международный день борьбы с коррупцией ведущими позициями. По инициативе ООН 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией (International Day Against Corruption).Как отмечает Гарибашвили, результаты впечатляют."Последние шесть лет мы сохраняем свои позиции среди стран-лидеров. Согласно последним исследованиям, Грузия по-прежнему лидирует в регионе Восточной Европы и Центральной Азии и опережает многие государства-члены европейского и Североатлантического альянса", – отмечено в заявлении.По словам премьера, высокую оценку прогрессу Грузии дают и иностранные друзья, политические фигуры высокого ранга."Нашим приоритетом остается непримиримая борьба с коррупцией, укрепление подотчетного и открытого управления", – отмечает министр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, тбилиси, оон, коррупция, грузия против коррупции
политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, тбилиси, оон, коррупция, грузия против коррупции
Результаты Грузии в борьбе с коррупцией впечатляют – премьер
Страна вновь встречает Международный день борьбы с коррупцией ведущими позициями, заявил Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Грузия по-прежнему является лидером в регионе Восточной Европы и Центральной Азии в плане борьбы с коррупцией и опережает в этом направлении многие европейские страны, говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
Как отмечает глава грузинского правительства, Грузия вновь встречает Международный день борьбы с коррупцией ведущими позициями. По инициативе ООН 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией (International Day Against Corruption).
"Коррупция является серьезным вызовом для демократии, экономического развития и общественной стабильности. Поэтому с момента прихода к власти мы приложили для борьбы с ней большие усилия – реформировали антикоррупционное законодательство, обеспечили открытость правительства и вовлекли общественность в процессы", – говорится в заявлении премьера.
Как отмечает Гарибашвили, результаты впечатляют.
"Последние шесть лет мы сохраняем свои позиции среди стран-лидеров. Согласно последним исследованиям, Грузия по-прежнему лидирует в регионе Восточной Европы и Центральной Азии и опережает многие государства-члены европейского и Североатлантического альянса", – отмечено в заявлении.
По словам премьера, высокую оценку прогрессу Грузии дают и иностранные друзья, политические фигуры высокого ранга.
"Нашим приоритетом остается непримиримая борьба с коррупцией, укрепление подотчетного и открытого управления", – отмечает министр.