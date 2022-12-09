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Результаты Грузии в борьбе с коррупцией впечатляют – премьер

Результаты Грузии в борьбе с коррупцией впечатляют – премьер

Страна вновь встречает Международный день борьбы с коррупцией ведущими позициями, заявил Гарибашвили 09.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-09T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Грузия по-прежнему является лидером в регионе Восточной Европы и Центральной Азии в плане борьбы с коррупцией и опережает в этом направлении многие европейские страны, говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.Как отмечает глава грузинского правительства, Грузия вновь встречает Международный день борьбы с коррупцией ведущими позициями. По инициативе ООН 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией (International Day Against Corruption).Как отмечает Гарибашвили, результаты впечатляют."Последние шесть лет мы сохраняем свои позиции среди стран-лидеров. Согласно последним исследованиям, Грузия по-прежнему лидирует в регионе Восточной Европы и Центральной Азии и опережает многие государства-члены европейского и Североатлантического альянса", – отмечено в заявлении.По словам премьера, высокую оценку прогрессу Грузии дают и иностранные друзья, политические фигуры высокого ранга."Нашим приоритетом остается непримиримая борьба с коррупцией, укрепление подотчетного и открытого управления", – отмечает министр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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