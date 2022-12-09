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Швейцария не хочет в Евросоюз
Швейцария не хочет в Евросоюз
Двусторонний курс с ЕС позволяет поддерживать отношения, которые уважают специфику Швейцарии и в корне выгодны для обеих сторон 09.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-09T20:34+0400
2022-12-09T20:34+0400
2022-12-09T20:34+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Швейцария не заинтересована в членстве в ЕС, говорится в опубликованном проекте доклада об отношениях Берна и Брюсселя на сайте правительства."Полная интеграция Швейцарии в качестве члена ЕС, безусловно, позволила бы ей в полной мере участвовать во внутреннем рынке. Однако такая степень интеграции вышла бы за рамки экономических потребностей Швейцарии. С точки зрения Швейцарии, полное участие в процессах принятия решений в ЕС вряд ли могло бы компенсировать сокращение ее пространства для маневра, которое повлекло бы за собой ее полную интеграцию в ЕС", - сказано в документе.В докладе напоминается, что ЕС является основным торговым партнером Швейцарии, которая, в свою очередь, является четвертым по величине торговым партнером ЕС."Швейцария и ЕС разделяют одни и те же основные ценности. Федеральный совет отмечает, что европейская политика - это политика защиты интересов, и что интересы Швейцарии начинаются в Европе и с Европой. В мире, переживающем многочисленные кризисы, еще более важно обеспечить стабильные отношения между Швейцарией и ЕС. Это гарантия процветания и стабильности для обеих сторон", - считает Берн.Доклад принят с учетом результатов консультаций с комитетами Сената и Ассамблеи по внешней политике.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, политика, швейцария, евросоюз
в мире, новости, политика, швейцария, евросоюз
Швейцария не хочет в Евросоюз
Двусторонний курс с ЕС позволяет поддерживать отношения, которые уважают специфику Швейцарии и в корне выгодны для обеих сторон
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Швейцария не заинтересована в членстве в ЕС, говорится в опубликованном проекте доклада об отношениях Берна и Брюсселя на сайте правительства.
"Полная интеграция Швейцарии в качестве члена ЕС, безусловно, позволила бы ей в полной мере участвовать во внутреннем рынке. Однако такая степень интеграции вышла бы за рамки экономических потребностей Швейцарии. С точки зрения Швейцарии, полное участие в процессах принятия решений в ЕС вряд ли могло бы компенсировать сокращение ее пространства для маневра, которое повлекло бы за собой ее полную интеграцию в ЕС", - сказано в документе.
Поэтому правительство Швейцарии хотело бы продолжить двусторонний курс, поскольку он "позволяет стране поддерживать отношения с ЕС, которые уважают ее специфику и в корне выгодны для обеих сторон".
В докладе напоминается, что ЕС является основным торговым партнером Швейцарии, которая, в свою очередь, является четвертым по величине торговым партнером ЕС.
"Швейцария и ЕС разделяют одни и те же основные ценности. Федеральный совет отмечает, что европейская политика - это политика защиты интересов, и что интересы Швейцарии начинаются в Европе и с Европой. В мире, переживающем многочисленные кризисы, еще более важно обеспечить стабильные отношения между Швейцарией и ЕС. Это гарантия процветания и стабильности для обеих сторон", - считает Берн.
Доклад принят с учетом результатов консультаций с комитетами Сената и Ассамблеи по внешней политике.