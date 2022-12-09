https://sputnik-georgia.ru/20221209/storonniki-saakashvili-snova-piketirovali-tbilisskiy-sud---video-272892583.html
Сторонники Саакашвили снова пикетировали тбилисский суд - видео
Сторонники Саакашвили снова пикетировали тбилисский суд - видео
Суд по вопросу отсрочки отбывания наказания Саакашвили перенесен на 14 декабря. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как сторонники бывшего президента митинговали... 09.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-09T21:37+0400
2022-12-09T21:37+0400
2022-12-09T21:45+0400
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видео-новости из грузии
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
развал енд и дефрагментация оппозиции
единое нацдвижение
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Экс-президенту было отказано в присутствии на сегодняшнем заседании суда. Судья Георгий Аревадзе заявил, что его транспортировка не рекомендована врачами клиники "Вивамед" из-за состояния здоровья. У здания суда долго оставались представители партии "Единое нацдвижение" и сторонники Саакашвили, которые пришли туда с плакатами и устроили акцию протеста. На месте была мобилизована полиция.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили, развал енд и дефрагментация оппозиции, единое нацдвижение, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили, развал енд и дефрагментация оппозиции, единое нацдвижение, видео
Сторонники Саакашвили снова пикетировали тбилисский суд - видео
21:37 09.12.2022 (обновлено: 21:45 09.12.2022)
Суд по вопросу отсрочки отбывания наказания Саакашвили перенесен на 14 декабря. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как сторонники бывшего президента митинговали у здания тбилисского суда, пока тот выносил решение по делу
Экс-президенту было отказано в присутствии на сегодняшнем заседании суда. Судья Георгий Аревадзе заявил, что его транспортировка не рекомендована врачами клиники "Вивамед" из-за состояния здоровья. У здания суда долго оставались представители партии "Единое нацдвижение" и сторонники Саакашвили, которые пришли туда с плакатами и устроили акцию протеста. На месте была мобилизована полиция.