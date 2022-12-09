https://sputnik-georgia.ru/20221209/storonniki-saakashvili-snova-piketirovali-tbilisskiy-sud---video-272892583.html

Сторонники Саакашвили снова пикетировали тбилисский суд - видео

Сторонники Саакашвили снова пикетировали тбилисский суд - видео

Суд по вопросу отсрочки отбывания наказания Саакашвили перенесен на 14 декабря. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как сторонники бывшего президента митинговали... 09.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-09T21:37+0400

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михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

развал енд и дефрагментация оппозиции

единое нацдвижение

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Экс-президенту было отказано в присутствии на сегодняшнем заседании суда. Судья Георгий Аревадзе заявил, что его транспортировка не рекомендована врачами клиники "Вивамед" из-за состояния здоровья. У здания суда долго оставались представители партии "Единое нацдвижение" и сторонники Саакашвили, которые пришли туда с плакатами и устроили акцию протеста. На месте была мобилизована полиция.

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Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили, развал енд и дефрагментация оппозиции, единое нацдвижение, видео