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В Грузии инспекторы опечатали более тонны непригодной для пищи рыбы
В Грузии инспекторы опечатали более тонны непригодной для пищи рыбы
Объект оштрафован и не имеет право на продолжение деятельности 09.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-09T13:41+0400
2022-12-09T13:41+0400
2022-12-09T14:21+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Сотрудники Национального агентства продовольствия выявили и опечатали 1 166 килограммов непригодной для пищи рыбы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Так, производство "Эми", расположенное на Руставском шоссе, незаконно и без регистрации бизнес-оператора вело деятельность. Во время проверки объекта выявилось критическое несоответствие установленным нормам и нарушение санитарно-гигиенических норм.Сотрудники агентства опечатали 320 кг скумбрии, 720 кг засоленной скумбрии, 107 кг палочек лосося и 19 кг копченых палочек лосося.Для лабораторной проверки были взяты образцы вышеуказанной продукции. Объект оштрафован и не имеет право на продолжение деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, рыба, грузия, национальное агентство продовольствия грузии, агентство продовольственной безопасности азербайджана, что мы едим?, служба безвредности продовольствия грузии
новости, рыба, грузия, национальное агентство продовольствия грузии, агентство продовольственной безопасности азербайджана, что мы едим?, служба безвредности продовольствия грузии
В Грузии инспекторы опечатали более тонны непригодной для пищи рыбы
13:41 09.12.2022 (обновлено: 14:21 09.12.2022)
Объект оштрафован и не имеет право на продолжение деятельности
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Сотрудники Национального агентства продовольствия выявили и опечатали 1 166 килограммов непригодной для пищи рыбы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Так, производство "Эми", расположенное на Руставском шоссе, незаконно и без регистрации бизнес-оператора вело деятельность. Во время проверки объекта выявилось критическое несоответствие установленным нормам и нарушение санитарно-гигиенических норм.
Сотрудники агентства опечатали 320 кг скумбрии, 720 кг засоленной скумбрии, 107 кг палочек лосося и 19 кг копченых палочек лосося.
Для лабораторной проверки были взяты образцы вышеуказанной продукции. Объект оштрафован и не имеет право на продолжение деятельности.