Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221209/v-gruzii-inspektory-opechatali-bolee-tonny-neprigodnoy-dlya-pischi-ryby-272860615.html
В Грузии инспекторы опечатали более тонны непригодной для пищи рыбы
В Грузии инспекторы опечатали более тонны непригодной для пищи рыбы
Объект оштрафован и не имеет право на продолжение деятельности 09.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-09T13:41+0400
2022-12-09T14:21+0400
новости
рыба
грузия
национальное агентство продовольствия грузии
агентство продовольственной безопасности азербайджана
что мы едим?
служба безвредности продовольствия грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/09/272860215_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_87a0936498cd37b96fa493d38daabd64.jpg
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Сотрудники Национального агентства продовольствия выявили и опечатали 1 166 килограммов непригодной для пищи рыбы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Так, производство "Эми", расположенное на Руставском шоссе, незаконно и без регистрации бизнес-оператора вело деятельность. Во время проверки объекта выявилось критическое несоответствие установленным нормам и нарушение санитарно-гигиенических норм.Сотрудники агентства опечатали 320 кг скумбрии, 720 кг засоленной скумбрии, 107 кг палочек лосося и 19 кг копченых палочек лосося.Для лабораторной проверки были взяты образцы вышеуказанной продукции. Объект оштрафован и не имеет право на продолжение деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/09/272860215_152:0:1128:732_1920x0_80_0_0_d8c8278947cc607bf5374904d2f0ad18.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, рыба, грузия, национальное агентство продовольствия грузии, агентство продовольственной безопасности азербайджана, что мы едим?, служба безвредности продовольствия грузии
новости, рыба, грузия, национальное агентство продовольствия грузии, агентство продовольственной безопасности азербайджана, что мы едим?, служба безвредности продовольствия грузии

В Грузии инспекторы опечатали более тонны непригодной для пищи рыбы

13:41 09.12.2022 (обновлено: 14:21 09.12.2022)
© National Food Agency of GeorgiaВ Грузии инспекторы опечатали более 1,1 тысячи килограммов непригодной для пищи рыбы
В Грузии инспекторы опечатали более 1,1 тысячи килограммов непригодной для пищи рыбы - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2022
© National Food Agency of Georgia
Подписаться на
НовостиTelegram
Объект оштрафован и не имеет право на продолжение деятельности
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Сотрудники Национального агентства продовольствия выявили и опечатали 1 166 килограммов непригодной для пищи рыбы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Так, производство "Эми", расположенное на Руставском шоссе, незаконно и без регистрации бизнес-оператора вело деятельность. Во время проверки объекта выявилось критическое несоответствие установленным нормам и нарушение санитарно-гигиенических норм.
© National Food Agency of GeorgiaВ Грузии инспекторы опечатали более 1,1 тысячи килограммов непригодной для пищи рыбы
В Грузии инспекторы опечатали более 1,1 тысячи килограммов непригодной для пищи рыбы - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2022
В Грузии инспекторы опечатали более 1,1 тысячи килограммов непригодной для пищи рыбы
© National Food Agency of Georgia
Сотрудники агентства опечатали 320 кг скумбрии, 720 кг засоленной скумбрии, 107 кг палочек лосося и 19 кг копченых палочек лосося.
Для лабораторной проверки были взяты образцы вышеуказанной продукции. Объект оштрафован и не имеет право на продолжение деятельности.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0