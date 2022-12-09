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В Грузии инспекторы опечатали более тонны непригодной для пищи рыбы

В Грузии инспекторы опечатали более тонны непригодной для пищи рыбы

Объект оштрафован и не имеет право на продолжение деятельности 09.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-09T13:41+0400

2022-12-09T13:41+0400

2022-12-09T14:21+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Сотрудники Национального агентства продовольствия выявили и опечатали 1 166 килограммов непригодной для пищи рыбы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Так, производство "Эми", расположенное на Руставском шоссе, незаконно и без регистрации бизнес-оператора вело деятельность. Во время проверки объекта выявилось критическое несоответствие установленным нормам и нарушение санитарно-гигиенических норм.Сотрудники агентства опечатали 320 кг скумбрии, 720 кг засоленной скумбрии, 107 кг палочек лосося и 19 кг копченых палочек лосося.Для лабораторной проверки были взяты образцы вышеуказанной продукции. Объект оштрафован и не имеет право на продолжение деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, рыба, грузия, национальное агентство продовольствия грузии, агентство продовольственной безопасности азербайджана, что мы едим?, служба безвредности продовольствия грузии