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В Грузии за уклонение от уплаты налогов к ответственности привлечен один человек
В Грузии за уклонение от уплаты налогов к ответственности привлечен один человек
Обвиняемый систематически неправильно декларировал доходы и таким образом не выплатил государству более одного миллиона лари 09.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-09T14:04+0400
2022-12-09T14:04+0400
2022-12-09T14:04+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии привлекли к ответственности одного человека за уклонение от уплаты налогов, сообщается на сайте ведомства.Обвиняемым является директор одной из компании Аджарии. Следствие установило, что обвиняемый с целью получения незаконной материальной прибыли, с помощью компании, которая находилась в его фактическом управлении, нарушал налоговое законодательство.В 2016-2019 годах он систематически неправильно декларировал доходы и таким образом не выплатил государству 1 199 261 лари (456, 8 тысячи долларов).Следствие идет по статье УК Грузии "Уклонение от уплаты налогов". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, аджария, минфин грузии
происшествия, новости, грузия, тбилиси, аджария, минфин грузии
В Грузии за уклонение от уплаты налогов к ответственности привлечен один человек
Обвиняемый систематически неправильно декларировал доходы и таким образом не выплатил государству более одного миллиона лари
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik.
Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии привлекли к ответственности одного человека за уклонение от уплаты налогов, сообщается на сайте
ведомства.
Обвиняемым является директор одной из компании Аджарии. Следствие установило, что обвиняемый с целью получения незаконной материальной прибыли, с помощью компании, которая находилась в его фактическом управлении, нарушал налоговое законодательство.
В 2016-2019 годах он систематически неправильно декларировал доходы и таким образом не выплатил государству 1 199 261 лари (456, 8 тысячи долларов).
Следствие идет по статье УК Грузии "Уклонение от уплаты налогов". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.