Задержанному в Грузии влиятельному члену ИГ* предъявили обвинения
15:26 09.12.2022 (обновлено: 15:46 09.12.2022)
© State Security Service of GeorgiaЗадержание Цискары Тохосашвили (Эмир Иса) сотрудниками Контртеррористического центра Службы государственной безопасности Грузии
© State Security Service of Georgia
Цискару Тохосашвили задержали в Тбилисском аэропорту 7 декабря
ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения Цискаре Тохосашвили (Эмир Иса), который считается влиятельной фигурой в "Исламском государстве"*, по факту объединения в иностранной террористической организации и оказании помощи в террористической деятельности.
По данным следствия Контртеррористического центра Службы государственной безопасности Грузии, обвиняемый, который является гражданином Грузии, вступил в террористическую организацию ИГ* и принимал активное участие в вооруженных действиях, проводимых "Исламским государством" на территории Сирии.
© State Security Service of GeorgiaЗадержание Цискары Тохосашвили (Эмир Иса) сотрудниками Контртеррористического центра Службы государственной безопасности Грузии
Задержание Цискары Тохосашвили (Эмир Иса) сотрудниками Контртеррористического центра Службы государственной безопасности Грузии
© State Security Service of Georgia
Тохосашвили также занимался пропагандой террористической деятельности для поддержки террористической организации, отмечают в ведомстве.
Цискару Тохосашвили задержали в Тбилисском аэропорту 7 декабря.
Обвинения предъявлены по статье "Объединение в иностранной террористической организации или в террористической организации, подконтрольной иностранному государству, либо оказание ей помощи в террористической деятельности". Тохосашвили грозит лишение свободы на срок от десяти до 17 лет.
Прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании заключения в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого в установленный законом срок.
* Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организация