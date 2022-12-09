https://sputnik-georgia.ru/20221209/zaderzhannomu-v-gruzii-vliyatelnomu-chlenu-ig-predyavili-obvineniya-272871013.html

Задержанному в Грузии влиятельному члену ИГ* предъявили обвинения

Задержанному в Грузии влиятельному члену ИГ* предъявили обвинения

Цискару Тохосашвили задержали в Тбилисском аэропорту 7 декабря 09.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-09T15:26+0400

2022-12-09T15:26+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения Цискаре Тохосашвили (Эмир Иса), который считается влиятельной фигурой в "Исламском государстве"*, по факту объединения в иностранной террористической организации и оказании помощи в террористической деятельности.По данным следствия Контртеррористического центра Службы государственной безопасности Грузии, обвиняемый, который является гражданином Грузии, вступил в террористическую организацию ИГ* и принимал активное участие в вооруженных действиях, проводимых "Исламским государством" на территории Сирии.Тохосашвили также занимался пропагандой террористической деятельности для поддержки террористической организации, отмечают в ведомстве.Цискару Тохосашвили задержали в Тбилисском аэропорту 7 декабря.Обвинения предъявлены по статье "Объединение в иностранной террористической организации или в террористической организации, подконтрольной иностранному государству, либо оказание ей помощи в террористической деятельности". Тохосашвили грозит лишение свободы на срок от десяти до 17 лет.Прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании заключения в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого в установленный законом срок.* Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организацияПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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