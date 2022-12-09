https://sputnik-georgia.ru/20221209/zhenschiny-v-gruzii-tratyat-na-semeynye-zaboty-v-chetyre-raza-bolshe-vremeni-chem-muzhchiny-272895309.html

Женщины в Грузии тратят на семейные заботы в четыре раза больше времени, чем мужчины

Женщины в Грузии тратят на семейные заботы в четыре раза больше времени, чем мужчины

В городе и селе женщины тратят одинаковое количество времени на домашние дела и заботу о близких 09.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-09T23:51+0400

2022-12-09T23:51+0400

2022-12-09T23:57+0400

грузия

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 9 дек - Sputnik. Исследование о трате времени женщин и мужчин в Грузии показало, что женщины тратят на работу на 1, 7 часов меньше чем мужчины, но при этом на заботу о семье и домашние дела у них уходит на 4 часа больше, чем у мужчин.Исследование проводила Национальная служба статистики "Сакстат" на основании данных о 3 680 семьях. В опросе принимали лица старше 15 лет.На что тратят время женщины в ГрузииСогласно исследованию, 11,7 часов в сутки у женщин уходит на уход за собой и заботу о себе, 3,9 часов – на культурные мероприятия, развлечения и просмотр телевидения, 1,8 часов на работу, 4,3 часа - на заботу о семье и доме и семейные дела, 1,2 часа – на социализацию и коммуникацию.На учебу женщины тратят в среднем 0,01 час, а на приготовление пищи 0,7 часов.При этом в городе и селе женщины тратят одинаковое количество времени на домашние дела и заботу о близких, тогда как на работу жительницы городов тратят в два раза больше времени, чем сельские жительницы.На что уходит время мужчинСогласно исследованию 11,7 часов в сутки у мужчин, как и женщин уходит на уход за собой и заботу о себе, а вот дальше трата времени другая.Так у мужчин 4,7 часов в сутки в среднем уходит на культурные мероприятия, развлечения и просмотр телевидения, 0,9 часов - на заботу о семье и доме и семейные дела, 1, 6 часов – на социализацию и коммуникацию.Сколько жители Грузии тратят времени на работу >>На учебу мужчины тратят в среднем 0,3 часа в сутки, на стажировку – 0,1 часов а на приготовление пищи 1,2 часа.На работу мужчины тратят 3,5 часов в среднем в сутки. При этом в городах время потраченное в сутки на работу в два раза выше чем в селах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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