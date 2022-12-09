https://sputnik-georgia.ru/20221209/zhiteli-vostochnoy-gruzii-protestuyut-protiv-stroitelstva-ges-272861596.html

Жители Восточной Грузии протестуют против строительства ГЭС

Жители Восточной Грузии протестуют против строительства ГЭС

Протестующие препятствуют передвижению техники компании, которая строит ГЭС "Артана-Лопота" 09.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-09T12:13+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Жители села Лапанкури Телавского муниципалитета (регион Кахети) устроили акцию протеста против строительства ГЭС в ущелье реки Лопота, сообщает Первый канал.По информации телеканала, протестующие препятствуют передвижению техники компании, которая строит ГЭС "Артана-Лопота".Жители поясняют, что это единственная река в селе, и поэтому без нее им придется покинуть свои дома и переехать.В свою очередь, директор компании Бидзина Имнадзе заявил, что уже состоялось много встреч с населением, в ходе которых их ознакомили с результатами исследования."Мы несколько раз встречались с населением, в том числе три года назад вместе с губернатором Кахети, и передали заключения всех проведенных исследований. В наших интересах как инвестора, чтобы все исследования проводились тщательно", - сказал Имнадзе.По его словам, несмотря на многократные попытки, местные жители отказываются слушать аргументы инвестора. При этом Имнадзе отметил, что государство обязано выполнить просьбу компании и обеспечить ей возможность работать.Тем временем, жители Лапанкури, помимо акции протеста, намерены протестовать и ночью. На данный момент полиция мобилизована на въезде в село Лапанкури.ГЭС "Лопота-1" мощностью 5,9 мегаватта (с ежегодной выработкой электроэнергии в 33,4 миллиона киловатт-часов) планируется построить в семи километрах от Лапанкури.Согласно проекту, головное сооружение ГЭС будет состоять из двух водозаборов, один из которых будет расположен на реке Лопота, а другой - на ее притоке."Артана Лопота" - совместная грузино-итальянская компания. У итальянского инвестора более чем 10-летний опыт работы в сфере энергетики. На их счету до 45 ГЭС как в Италии, так и в Албании и Чили. Все станции работают бесперебойно, спроектированы по современным стандартам.Инвестиции в проект составляют около 10 миллионов долларов: 4,5 миллиона пойдут на оборудование, которое будет приобретено за границей, остальная сумма будет потрачена непосредственно в стране. В процессе строительства ГЭС примут участие три грузинские строительные компании.В ходе строительных работ компания планирует трудоустроить до 60 человек местного населения. Уже после строительства ГЭС, несмотря на то, что большого числа персонала не понадобится, в приоритете вновь останутся местные жители, которых, в случае их желания, переподготовят для получения соответствующей квалификации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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