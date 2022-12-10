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Чхенкели обсудил с итальнским коллегой сотрудничество в сфере образования и науки

Чхенкели обсудил с итальнским коллегой сотрудничество в сфере образования и науки

Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели находится в Риме с рабочим визитом 10.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-10T13:50+0400

2022-12-10T13:50+0400

2022-12-10T13:50+0400

михаил чхенкели

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ТБИЛИСИ, 10 дек - Sputnik. Министерства образования Грузии и Италии готовы сотрудничать в рамках различных образовательных проектов, говорится в сообщении грузинского ведомства.Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели находится в Риме с рабочим визитом, в ходе которого провел встречу с министром образования и заслуг Итальянской Республики Джузеппе Вальдитара. Стороны обсудили вопросы текущего и будущего сотрудничества стран в сфере образования и науки.Чхенкели поблагодарил своего итальянского коллегу за поддержку Грузии на международной арене и назвал ее важной для "возвращения нашей страны в европейскую семью". Министр выразил надежду, что в будущем сотрудничество между странами будет еще больше углубляться, что будет способствовать укреплению образовательных связей между Грузией и Италией.По словам Чхенкели, Грузию и Италию связывают многолетние плодотворные партнерские отношения, в рамках которых реализуется ряд важных совместных образовательных проектов на всех уровнях образования. Министр особо выделил программу обучения итальянскому языку в госшколах Грузии и отметил, что министерство образования Грузии продолжает работу по расширению программы.По его словам, в этом году при поддержке министерства и посольства Италии в Грузии был проведен конкурс на лучшего учителя итальянского языка 2022 года, и на церемонии награждения учителям-победителям были вручены специальные призы.В ходе встречи Михаил Чхенкели предоставил Джузеппе Вальдитара информацию об основных мегапроектах системы образования Грузии – особенно о Кутаисском международном университете и Центре адронной терапии. Министр подчеркнул, что автором идеи и концепции университета является Бидзина Иванишвили.Кроме того, Чхенкели отметил, что в рамках визита в Итальянскую Республику он провел продуктивную встречу с руководством Римского университета Ла Сапиенца, в ходе которой обсудил вопросы проведения академических программ и научно-исследовательского сотрудничества с Кутаисским международным университетом. По словам министра, Кутаисский международный университет готов активно сотрудничать с Сапиенца, а также с другими вузами Италии.В ходе встречи стороны также обсудили вопросы сотрудничества между грузинскими и итальянскими учеными и исследователями в рамках Horizon Europe, новой рамочной программы исследований и инноваций Европейского Союза, и заявили, что реализация совместных научно-исследовательских проектов будет способствовать укреплению научных связей между двумя странами.В завершении встречи Михаил Чхенкели пригласил министра образования Италии Джузеппе Вальдитара в Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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