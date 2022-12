https://sputnik-georgia.ru/20221210/eto-krasivo-top-5-luchshikh-ispolneniy-na-shou-the-voice-cakartvelo--video-272862588.html

"Это красиво": Топ-5 лучших исполнений на шоу The Voice Cакартвело – ВИДЕО

Зрители проекта довольны – первый тур показал достойных претендентов на участие в Евровидении от Грузии 10.12.2022, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Вокальный телепроект "The Voice • Сакартвело", победитель которого представит Грузию на "Евровидении - 2023", порадовал красивыми и яркими выступлениями конкурсантов уже в первом туре.Sputnik Грузия предлагает Топ-5 лучших номеров на "Слепых прослушиваниях" и желает всем участникам шоу удачи.Лика СирадзеКонкурсантка Лика Сирадзе на этапе "Слепых прослушиваний" исполнила хит Nirvana – "Where did you sleep last night". Это был настолько сильный, виртуозный, красивый и оригинальный кавер, что к девушке повернулись все четверо наставников. Оцените сами! Георгий ДатиашвилиГеоргий представил свою версию хита английской рок-группы Nothing but thieves – If I Get High. Его великолепный голос и очень приятное исполнение пришлись по вкусу сразу двум членам жюри – экс-вокалисту бойзбэнда "Кучис бичеби" Дато Порчхидзе и композитору Давиду Эвгенидзе. Саломе ЦинцадзеСаломе Цинцадзе мощно исполнила песню канадско-американской певицы Аланис Мориссетт You Oughta Know. Несмотря на то, что к девушке повернулась лишь один член жюри, любительница рок-музыки Сопо Торошелидзе, Саломе попала в шоу и смогла привлечь к себе достаточно внимания. Цотне БарбакадзеВосемнадцатилетний Цотне из Рустави виртуозно спел песню американского кантри-певца Криса Стэплтона Tennessee Whiskey и очаровал всех членов жюри. По словам родных юноши, самое лучшее качество Цотне – это то, что он "настоящий". Наверное, именно эта особенность парня и выстрелила. Результат: Цотне – участник проекта и, бесспорно, один из самых талантливых.Саломе ТакаишвилиЕще один прекрасный кавер на песню Аланис Мориссетт Uninvited исполнила Саломе Такаишвили. Девушку с необычной внешностью и красивым голосом выбрал композитор и пианист Давид Эвгенидзе. Она и пополнила ряд первых конкурсантов шоу The Voice Cакартвело на Первом канале Общественного вещателя Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

