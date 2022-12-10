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"Это красиво": Топ-5 лучших исполнений на шоу The Voice Cакартвело – ВИДЕО
"Это красиво": Топ-5 лучших исполнений на шоу The Voice Cакартвело – ВИДЕО
Зрители проекта довольны – первый тур показал достойных претендентов на участие в Евровидении от Грузии 10.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-10T20:02+0400
2022-12-10T20:02+0400
2022-12-10T20:02+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Вокальный телепроект "The Voice • Сакартвело", победитель которого представит Грузию на "Евровидении - 2023", порадовал красивыми и яркими выступлениями конкурсантов уже в первом туре.Sputnik Грузия предлагает Топ-5 лучших номеров на "Слепых прослушиваниях" и желает всем участникам шоу удачи.Лика СирадзеКонкурсантка Лика Сирадзе на этапе "Слепых прослушиваний" исполнила хит Nirvana – "Where did you sleep last night". Это был настолько сильный, виртуозный, красивый и оригинальный кавер, что к девушке повернулись все четверо наставников. Оцените сами! Георгий ДатиашвилиГеоргий представил свою версию хита английской рок-группы Nothing but thieves – If I Get High. Его великолепный голос и очень приятное исполнение пришлись по вкусу сразу двум членам жюри – экс-вокалисту бойзбэнда "Кучис бичеби" Дато Порчхидзе и композитору Давиду Эвгенидзе. Саломе ЦинцадзеСаломе Цинцадзе мощно исполнила песню канадско-американской певицы Аланис Мориссетт You Oughta Know. Несмотря на то, что к девушке повернулась лишь один член жюри, любительница рок-музыки Сопо Торошелидзе, Саломе попала в шоу и смогла привлечь к себе достаточно внимания. Цотне БарбакадзеВосемнадцатилетний Цотне из Рустави виртуозно спел песню американского кантри-певца Криса Стэплтона Tennessee Whiskey и очаровал всех членов жюри. По словам родных юноши, самое лучшее качество Цотне – это то, что он "настоящий". Наверное, именно эта особенность парня и выстрелила. Результат: Цотне – участник проекта и, бесспорно, один из самых талантливых.Саломе ТакаишвилиЕще один прекрасный кавер на песню Аланис Мориссетт Uninvited исполнила Саломе Такаишвили. Девушку с необычной внешностью и красивым голосом выбрал композитор и пианист Давид Эвгенидзе. Она и пополнила ряд первых конкурсантов шоу The Voice Cакартвело на Первом канале Общественного вещателя Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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nirvana, грузия, культура, новости, тбилиси, шоу-бизнес, шоу, шоу "голос"
nirvana, грузия, культура, новости, тбилиси, шоу-бизнес, шоу, шоу "голос"
"Это красиво": Топ-5 лучших исполнений на шоу The Voice Cакартвело – ВИДЕО
Зрители проекта довольны – первый тур показал достойных претендентов на участие в Евровидении от Грузии
ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Вокальный телепроект "The Voice • Сакартвело", победитель которого представит Грузию на "Евровидении - 2023", порадовал красивыми и яркими выступлениями конкурсантов уже в первом туре.
Sputnik Грузия
предлагает Топ-5 лучших номеров на "Слепых прослушиваниях" и желает всем участникам шоу удачи.
Лика Сирадзе
Конкурсантка Лика Сирадзе на этапе "Слепых прослушиваний" исполнила хит Nirvana – "Where did you sleep last night". Это был настолько сильный, виртуозный, красивый и оригинальный кавер, что к девушке повернулись все четверо наставников. Оцените сами!
Георгий Датиашвили
Георгий представил свою версию хита английской рок-группы Nothing but thieves – If I Get High. Его великолепный голос и очень приятное исполнение пришлись по вкусу сразу двум членам жюри – экс-вокалисту бойзбэнда "Кучис бичеби" Дато Порчхидзе и композитору Давиду Эвгенидзе.
Саломе Цинцадзе
Саломе Цинцадзе мощно исполнила песню канадско-американской певицы Аланис Мориссетт You Oughta Know. Несмотря на то, что к девушке повернулась лишь один член жюри, любительница рок-музыки Сопо Торошелидзе, Саломе попала в шоу и смогла привлечь к себе достаточно внимания.
Цотне Барбакадзе
Восемнадцатилетний Цотне из Рустави виртуозно спел песню американского кантри-певца Криса Стэплтона Tennessee Whiskey и очаровал всех членов жюри. По словам родных юноши, самое лучшее качество Цотне – это то, что он "настоящий". Наверное, именно эта особенность парня и выстрелила. Результат: Цотне – участник проекта и, бесспорно, один из самых талантливых.
Саломе Такаишвили
Еще один прекрасный кавер на песню Аланис Мориссетт Uninvited исполнила Саломе Такаишвили. Девушку с необычной внешностью и красивым голосом выбрал композитор и пианист Давид Эвгенидзе. Она и пополнила ряд первых конкурсантов шоу The Voice Cакартвело на Первом канале Общественного вещателя Грузии.