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Фильм "Витязь в тигровой шкуре" вышел на экраны Грузии
Фильм "Витязь в тигровой шкуре" вышел на экраны Грузии
Эта первая экранизации культовой cредневековой поэмы о чести и любви 10.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-10T20:40+0400
2022-12-10T20:40+0400
2022-12-10T20:40+0400
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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Анимационный фильм по знаменитой поэме XII века Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре" вышел на экраны кинотеатров Грузии.Это первая экранизации cредневековой поэмы. Хронометраж ленты – 108 минут. Производство – киностудия GI-Films. Режиссером и сценаристом проекта является визуальный художник Мирза Давитая, переехавший в США из Грузии 8 лет назад.В анимационном фильме Давитая использовал как традиционные методы 2D и 3D-анимации, так и экспериментальные подходы.В частности, ротоскопирование. Это мультипликационная техника, при которой мультипликационный или комбинированный отрезок фильма создается путем покадровой перерисовки отснятой кинопленки с реальными актерами и декорациями, а также традиционные методы 2D и 3D-анимации.Что касается сюжета, то, по словам Давитая, его миссией было донести эту невероятную историю до более широкой аудитории. И, несмотря на то, что для киноадаптации он много чего изменил, чтобы сделать историю более актуальной для современной аудитории, основной сюжет остался неизменным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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шота руставели, грузия, культура, новости, кино, грузинское кино, грузинское кино
шота руставели, грузия, культура, новости, кино, грузинское кино, грузинское кино
Фильм "Витязь в тигровой шкуре" вышел на экраны Грузии
Эта первая экранизации культовой cредневековой поэмы о чести и любви
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Анимационный фильм по знаменитой поэме XII века Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре" вышел на экраны кинотеатров Грузии.
Это первая экранизации cредневековой поэмы. Хронометраж ленты – 108 минут. Производство – киностудия GI-Films. Режиссером и сценаристом проекта является визуальный художник Мирза Давитая, переехавший в США из Грузии 8 лет назад.
В анимационном фильме Давитая использовал как традиционные методы 2D и 3D-анимации, так и экспериментальные подходы.
В частности, ротоскопирование. Это мультипликационная техника, при которой мультипликационный или комбинированный отрезок фильма создается путем покадровой перерисовки отснятой кинопленки с реальными актерами и декорациями, а также традиционные методы 2D и 3D-анимации.
Что касается сюжета, то, по словам Давитая, его миссией было донести эту невероятную историю до более широкой аудитории. И, несмотря на то, что для киноадаптации он много чего изменил, чтобы сделать историю более актуальной для современной аудитории, основной сюжет остался неизменным.