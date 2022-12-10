https://sputnik-georgia.ru/20221210/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-10-dekabrya-272901582.html

Какой будет погода в Грузии 10 декабря

Какой будет погода в Грузии 10 декабря

Увы, в Грузии сегодня будет много облаков, а солнце покажется лишь на горнолыжном курорте Гудаури 10.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-10T11:38+0400

2022-12-10T11:38+0400

2022-12-10T11:38+0400

погода

грузия

национальное агентство окружающей среды

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24341/50/243415034_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_ce39bcb0a6b2382fb6aa8ddf88e4b37e.jpg

ТБИЛИСИ, 10 дек - Sputnik. Облачная погода, по прогнозам синоптиков, ожидается почти во всех регионах Грузии 10 декабря, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.Минимальная температура составит -1 градус в Гудаури, а максимальная +16 градусов в Озургети. Прогноз погоды по городам выглядит следующим образом:Что касается Тбилиси, то в столице тоже ожидается переменная облачность. Минимальная температура воздуха ночью составит 0, -1 градус, днем воздух прогреется до 5 градусов. Скорость ветра 7-12 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:30.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, национальное агентство окружающей среды, новости