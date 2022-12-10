Какой будет погода в Грузии 10 декабря
© photo: Sputnik / StringerКудеби, Гудаури
© photo: Sputnik / Stringer
Увы, в Грузии сегодня будет много облаков, а солнце покажется лишь на горнолыжном курорте Гудаури
ТБИЛИСИ, 10 дек - Sputnik. Облачная погода, по прогнозам синоптиков, ожидается почти во всех регионах Грузии 10 декабря, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
Минимальная температура составит -1 градус в Гудаури, а максимальная +16 градусов в Озургети. Прогноз погоды по городам выглядит следующим образом:
Зугдиди +15, переменная облачность
Местия +4, преимущественно облачно
Поти +14, переменная облачность
Батуми +17, переменная облачность
Озургети +16, преимущественно солнечно
Кутаиси +14, преимущественно солнечно
Амбролаури +12, преимущественно облачно
Ахалцихе +9, преимущественно солнечно
Боржоми +6, преимущественно облачно
Бакуриани +4, преимущественно солнечно
Гори +7, переменная облачность
Степанцминда +4, преимущественно облачно
Гудаури -1, солнечно
Телави +6, переменная облачность
Рустави +6, переменная облачность.
Что касается Тбилиси, то в столице тоже ожидается переменная облачность. Минимальная температура воздуха ночью составит 0, -1 градус, днем воздух прогреется до 5 градусов. Скорость ветра 7-12 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:30.