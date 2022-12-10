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Какой будет погода в Грузии 10 декабря
Какой будет погода в Грузии 10 декабря
Увы, в Грузии сегодня будет много облаков, а солнце покажется лишь на горнолыжном курорте Гудаури 10.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-10T11:38+0400
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погода
грузия
национальное агентство окружающей среды
новости
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ТБИЛИСИ, 10 дек - Sputnik. Облачная погода, по прогнозам синоптиков, ожидается почти во всех регионах Грузии 10 декабря, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.Минимальная температура составит -1 градус в Гудаури, а максимальная +16 градусов в Озургети. Прогноз погоды по городам выглядит следующим образом:Что касается Тбилиси, то в столице тоже ожидается переменная облачность. Минимальная температура воздуха ночью составит 0, -1 градус, днем воздух прогреется до 5 градусов. Скорость ветра 7-12 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:30.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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погода, грузия, национальное агентство окружающей среды, новости
погода, грузия, национальное агентство окружающей среды, новости

Какой будет погода в Грузии 10 декабря

11:38 10.12.2022
© photo: Sputnik / StringerКудеби, Гудаури
Кудеби, Гудаури - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Увы, в Грузии сегодня будет много облаков, а солнце покажется лишь на горнолыжном курорте Гудаури
ТБИЛИСИ, 10 дек - Sputnik. Облачная погода, по прогнозам синоптиков, ожидается почти во всех регионах Грузии 10 декабря, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
Минимальная температура составит -1 градус в Гудаури, а максимальная +16 градусов в Озургети. Прогноз погоды по городам выглядит следующим образом:
Зугдиди +15, переменная облачность
Местия +4, преимущественно облачно
Поти +14, переменная облачность
Батуми +17, переменная облачность
Озургети +16, преимущественно солнечно
Кутаиси +14, преимущественно солнечно
Амбролаури +12, преимущественно облачно
Ахалцихе +9, преимущественно солнечно
Боржоми +6, преимущественно облачно
Бакуриани +4, преимущественно солнечно
Гори +7, переменная облачность
Степанцминда +4, преимущественно облачно
Гудаури -1, солнечно
Телави +6, переменная облачность
Рустави +6, переменная облачность.
Что касается Тбилиси, то в столице тоже ожидается переменная облачность. Минимальная температура воздуха ночью составит 0, -1 градус, днем воздух прогреется до 5 градусов. Скорость ветра 7-12 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:30.
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