https://sputnik-georgia.ru/20221210/kurs-lari-na-subbotu--26802-gel-272898703.html

Курс лари на субботу – 2,6802 GEL/$

Курс лари на субботу – 2,6802 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0046 лари по отношению к доллару 10.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-10T09:41+0400

2022-12-10T09:41+0400

2022-12-10T09:49+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 10 декабря в размере 2,6802 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0046 лари по отношению к доллару.

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2022

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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии