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Можно ли мыться при инфекционных заболеваниях? Рекомендация врача
Можно ли мыться при инфекционных заболеваниях? Рекомендация врача
Бытует мнение, что во время инфекционных заболеваний и гриппа купаться нежелательно 10.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-10T17:17+0400
2022-12-10T17:17+0400
2022-12-10T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 10 дек - Sputnik. Грузинский инфекционист Майя Буцашвили опровергла миф о том, что при инфекционных заболеваниях нельзя мыться.Бытует мнение, что во время инфекционных заболеваний и гриппа купаться нежелательно. Однако, по словам врача, наоборот, иногда отказ от купания может быть опасен для здоровья и причинить дискомфорт как самому больному, так и окружающим.Обычно, по словам инфекциониста, люди во время инфекций дыхательных путей (грипп, ковид и др.) и повышенной температуре воздерживаются от купания, якобы чтобы "еще больше не простудиться". Но врач утверждает: "Если у человека уже температура, как он может простудиться?". К тому же, по словам Буцашвили, пар во время купания облегчает самочувствие при кашле.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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советы врачей, новости, общество, грузия, грипп
советы врачей, новости, общество, грузия, грипп
Можно ли мыться при инфекционных заболеваниях? Рекомендация врача
Бытует мнение, что во время инфекционных заболеваний и гриппа купаться нежелательно
ТБИЛИСИ, 10 дек - Sputnik. Грузинский инфекционист Майя Буцашвили опровергла миф о том, что при инфекционных заболеваниях нельзя мыться.
Бытует мнение, что во время инфекционных заболеваний и гриппа купаться нежелательно. Однако, по словам врача, наоборот, иногда отказ от купания может быть опасен для здоровья и причинить дискомфорт как самому больному, так и окружающим.
"Принимать душ во время болезни не запрещается, в том числе и во время болезни с высыпаниями. Просто нежелательно мыться под горячей водой, чтобы избежать раздражения кожи. А душ с умеренно теплой водой и поддержание чистоты кожи необходимы при инфекционных или неинфекционных высыпаниях", - говорит Буцашвили.
Обычно, по словам инфекциониста, люди во время инфекций дыхательных путей (грипп, ковид и др.) и повышенной температуре воздерживаются от купания, якобы чтобы "еще больше не простудиться".
Но врач утверждает: "Если у человека уже температура, как он может простудиться?". К тому же, по словам Буцашвили, пар во время купания облегчает самочувствие при кашле.