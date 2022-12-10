https://sputnik-georgia.ru/20221210/mozhno-li-mytsya-pri-infektsionnykh-zabolevaniyakh-rekomendatsiya-vracha-272902405.html

Можно ли мыться при инфекционных заболеваниях? Рекомендация врача

Можно ли мыться при инфекционных заболеваниях? Рекомендация врача

Бытует мнение, что во время инфекционных заболеваний и гриппа купаться нежелательно 10.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-10T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек - Sputnik. Грузинский инфекционист Майя Буцашвили опровергла миф о том, что при инфекционных заболеваниях нельзя мыться.Бытует мнение, что во время инфекционных заболеваний и гриппа купаться нежелательно. Однако, по словам врача, наоборот, иногда отказ от купания может быть опасен для здоровья и причинить дискомфорт как самому больному, так и окружающим.Обычно, по словам инфекциониста, люди во время инфекций дыхательных путей (грипп, ковид и др.) и повышенной температуре воздерживаются от купания, якобы чтобы "еще больше не простудиться". Но врач утверждает: "Если у человека уже температура, как он может простудиться?". К тому же, по словам Буцашвили, пар во время купания облегчает самочувствие при кашле.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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советы врачей, новости, общество, грузия, грипп