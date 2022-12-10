https://sputnik-georgia.ru/20221210/novogodniy-festival-shokolada-otkryvaetsya-v-botanicheskom-sadu-tbilisi-272885034.html

Новогодний фестиваль шоколада открывается в Ботаническом саду Тбилиси

Новогодний фестиваль шоколада открывается в Ботаническом саду Тбилиси

На мероприятие приглашаются все столичные сладкоежки и любили зрелищ 10.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Новогодний фестиваль шоколада уже в четвертый раз пройдет в тбилисском Национальном ботаническом саду 10 и 11 декабря, сообщают организаторы. В мероприятии примут участие до 15 шоколадных компаний: это и как подающие надежды стартапы, так и известные компании-производители. На фестивале они представят шоколад ручной работы, будут также новогодние поделки и тематические украшения, произведенные в Грузии.Фестиваль откроется концертом шоу Басти-Бубу и выступлением драмеров в нарядах Щелкунчиков. Гостей будет ждать Санта, множество розыгрышей, музыка в исполнении диджея, а также спектакль "Уличного театра". Помимо этого на фестивале можно будет посетить мастер-класс финалиста проекта "Мастер-шеф" Никуши Манагадзе по приготовлению чурчхелы из шоколада и новогодней татары. Будут и различные экообразовательные новогодние мероприятия для детей.Двери фестиваля будут открыты для желающих с 13:00 до 20:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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