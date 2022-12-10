https://sputnik-georgia.ru/20221210/yarkaya-kometa-v-nachale-2023-goda-gde-kogda-i-kak-nablyudat-272884372.html

Яркая комета в начале 2023 года: где, когда и как наблюдать?

Яркая комета в начале 2023 года: где, когда и как наблюдать?

Яркая комета в начале 2023 года подойдет максимально близко к Земле – 1 февраля комету C/2022 E3 (ZTF) и нашу планету будет разделять около 41,9 миллиона километров, что не так уж и много по астрономическим меркам

2022-12-10T23:03+0400

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У жителей Земли будет только один шанс наблюдать комету C/2022 E3 (ZTF), так как она периодической не является и пройдет через Солнечную систему только один раз, а если и вернется, то не раньше чем через 200 лет.Где, когда и как наблюдать яркую комету C/2022 E3 (ZTF) в начале 2023 года, чтобы не пропустить это астрономическое явление, читайте на Sputnik Грузия.Где, когда и как наблюдать?Комету C/2022 E3 (ZTF) можно будет наблюдать на ночном небе в январе-феврале 2023 года. Небесная странница приблизится к Солнцу на минимальное расстояние 12 января, однако максимальной яркости достигнет 1 февраля, когда подойдет максимально близко к нашей планете.Специалисты полагают, что в это время яркую комету C/2022 E3 (ZTF) можно будет наблюдать в простой бинокль или даже невооруженным глазом. Найти небесный объект вы сможете в созвездии Жирафа.Комету, которая в настоящее время движется к внутренней части солнечной системы и становится постепенно ярче, до конца января 2023 года можно наблюдать только в Северном полушарии, а с 1 февраля ее увидят из любой точки земного шара.Открыли яркую комету в созвездии Орла 2 марта 2022 года. Снимки нового небесного объекта сделали три команды астрономов, чтобы подтвердить, что она является кометой, а не астероидом.Материал подготовлен на основе открытых источников

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