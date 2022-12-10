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Замглавы Европарламента задержан в Брюсселе по делу о коррупции
Замглавы Европарламента задержан в Брюсселе по делу о коррупции
В ходе обысков у задержанных по делу о коррупции было изъято полмиллиона евро наличными 10.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-10T12:21+0400
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ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Заместитель председателя Европарламента, греческий политик Ева Кайли, была задержана в пятницу в Брюсселе в рамках расследования дела о возможной коррупции, сообщило бельгийской издание.Ранее в пятницу сообщалось, что бельгийские власти провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре.В частности, силовики провели четыре задержания и 14 обысков. По данным СМИ, бывший депутат Европарламента и глава Международной конфедерации профсоюзов были помещены под стражу в связи с подозрениями в получении вознаграждений от Катара. Указывалось, что следователи подозревают попытки со стороны одного из государств Персидского залива "повлиять на политические и экономические решения Европейского парламента".В ходе обысков было изъято полмиллиона евро наличными.В Европарламенте официально не комментируют расследование бельгийских властей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, политика, брюссель, катар, европарламент, бельгия, коррупция, чемпионат мира по футболу
в мире, новости, политика, политика, брюссель, катар, европарламент, бельгия, коррупция, чемпионат мира по футболу
Замглавы Европарламента задержан в Брюсселе по делу о коррупции
В ходе обысков у задержанных по делу о коррупции было изъято полмиллиона евро наличными
ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Заместитель председателя Европарламента, греческий политик Ева Кайли, была задержана в пятницу в Брюсселе в рамках расследования дела о возможной коррупции, сообщило бельгийской издание.
По месту жительства политика проведен обыск. Также задержан ее партнер. "Против обоих проводится расследование по коррупционному делу", – сообщило РИА Новости со ссылкой на бельгийское издание Le Soir.
Ранее в пятницу сообщалось, что бельгийские власти провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре.
В частности, силовики провели четыре задержания и 14 обысков. По данным СМИ, бывший депутат Европарламента и глава Международной конфедерации профсоюзов были помещены под стражу в связи с подозрениями в получении вознаграждений от Катара. Указывалось, что следователи подозревают попытки со стороны одного из государств Персидского залива "повлиять на политические и экономические решения Европейского парламента".
В прокуратуре не назвали конкретное государство, однако источники указывают на то, что речь идет об организаторе чемпионата мира по футболу в 2022 году.
В ходе обысков было изъято полмиллиона евро наличными.
В Европарламенте официально не комментируют расследование бельгийских властей.