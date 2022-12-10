https://sputnik-georgia.ru/20221210/zamglavy-evroparlamenta-zaderzhan-v-bryussele-po-delu-o-korruptsii-272896120.html

Замглавы Европарламента задержан в Брюсселе по делу о коррупции

Замглавы Европарламента задержан в Брюсселе по делу о коррупции

В ходе обысков у задержанных по делу о коррупции было изъято полмиллиона евро наличными 10.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-10T12:21+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Заместитель председателя Европарламента, греческий политик Ева Кайли, была задержана в пятницу в Брюсселе в рамках расследования дела о возможной коррупции, сообщило бельгийской издание.Ранее в пятницу сообщалось, что бельгийские власти провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре.В частности, силовики провели четыре задержания и 14 обысков. По данным СМИ, бывший депутат Европарламента и глава Международной конфедерации профсоюзов были помещены под стражу в связи с подозрениями в получении вознаграждений от Катара. Указывалось, что следователи подозревают попытки со стороны одного из государств Персидского залива "повлиять на политические и экономические решения Европейского парламента".В ходе обысков было изъято полмиллиона евро наличными.В Европарламенте официально не комментируют расследование бельгийских властей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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