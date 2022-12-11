https://sputnik-georgia.ru/20221211/ekonomist-lizan-pochemu-zapad-ne-sobiraetsya-vosstanavlivat-ekonomiku-ukrainy-272920183.html

Экономист Лизан: почему Запад не собирается восстанавливать экономику Украины?

Экономист Лизан: почему Запад не собирается восстанавливать экономику Украины?

Американцы активно разворовывают деньги, которые выделяются для Украины, цели же восстановить экономику страны перед Западом не стоит 11.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-11T09:17+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал в глава аналитического бюро СОНАР-2050, экономист Иван Лизан. Как для кражи денег, которые предназначались Киеву, американские политики использовали криптобиржи? Сколько еще ударов выдержит украинская энергосистема? Почему массовое оставление украинским населением городов выгодно России и почему Запад и Украина не дадут населению сбежать от боевых действий? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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