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Экономист Лизан: почему Запад не собирается восстанавливать экономику Украины?
Экономист Лизан: почему Запад не собирается восстанавливать экономику Украины?
Американцы активно разворовывают деньги, которые выделяются для Украины, цели же восстановить экономику страны перед Западом не стоит 11.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-11T09:17+0400
2022-12-11T09:17+0400
2022-12-11T10:01+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал в глава аналитического бюро СОНАР-2050, экономист Иван Лизан. Как для кражи денег, которые предназначались Киеву, американские политики использовали криптобиржи? Сколько еще ударов выдержит украинская энергосистема? Почему массовое оставление украинским населением городов выгодно России и почему Запад и Украина не дадут населению сбежать от боевых действий? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, экономика, украина, видео
мультимедиа, видео, экономика, украина, видео
Экономист Лизан: почему Запад не собирается восстанавливать экономику Украины?
09:17 11.12.2022 (обновлено: 10:01 11.12.2022)
Американцы активно разворовывают деньги, которые выделяются для Украины, цели же восстановить экономику страны перед Западом не стоит
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал в глава аналитического бюро СОНАР-2050, экономист Иван Лизан.
Как для кражи денег, которые предназначались Киеву, американские политики использовали криптобиржи? Сколько еще ударов выдержит украинская энергосистема? Почему массовое оставление украинским населением городов выгодно России и почему Запад и Украина не дадут населению сбежать от боевых действий?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.