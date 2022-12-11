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Грузинский боец выиграл свой пятый поединок в UFC
Грузинский боец выиграл свой пятый поединок в UFC
После победы Топурия переместится на девятое место в обновленном рейтинге UFC в полулегком весе 11.12.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 дек - Sputnik. Грузинский боец смешанных единоборств Илья Топурия провел свой пятый поединок в UFC в Лас-Вегасе против американца Брайса Митчелла и победил соперника в двух раундах.Грузинский боец навязал американцу свою тактику и максимально уклоняться от атак Митчелла. На счету Топурия было больше точных попаданий.С первых секунд второго раунда Топурия активно атаковал и отправил Брайса в нокдаун, за которым последовало несколько мощных ударов. В конце концов соперник предпочел сдаться.Это 13-я победа в карьере 25-летнего Ильи Топурия, после которой он переместится на девятое место в обновленном рейтинге UFC в полулегком весе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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спорт, новости, грузия, лас-вегас
спорт, новости, грузия, лас-вегас

Грузинский боец выиграл свой пятый поединок в UFC

18:04 11.12.2022
© Ilia TopuriaИлья Топурия
Илья Топурия - Sputnik Грузия, 1920, 11.12.2022
© Ilia Topuria
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После победы Топурия переместится на девятое место в обновленном рейтинге UFC в полулегком весе
ТБИЛИСИ, 11 дек - Sputnik. Грузинский боец смешанных единоборств Илья Топурия провел свой пятый поединок в UFC в Лас-Вегасе против американца Брайса Митчелла и победил соперника в двух раундах.
Грузинский боец навязал американцу свою тактику и максимально уклоняться от атак Митчелла. На счету Топурия было больше точных попаданий.
С первых секунд второго раунда Топурия активно атаковал и отправил Брайса в нокдаун, за которым последовало несколько мощных ударов. В конце концов соперник предпочел сдаться.
Это 13-я победа в карьере 25-летнего Ильи Топурия, после которой он переместится на девятое место в обновленном рейтинге UFC в полулегком весе.
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