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Грузия вошла в тройку лучших на "Детском Евровидении-2022"

Грузия вошла в тройку лучших на "Детском Евровидении-2022"

Участница из Грузии набрала 161 балл. Победителем Евровидения стала Франция с 203 баллами 11.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 дек - Sputnik. Представительница Грузии 11-летняя Мариам Бигвава заняла третье место в финале "Детского Евровидения-2022", который прошел в Ереване.Участница из Грузии набрала 161 балл. Победителем Евровидения стала Франция с 203 баллами, а представительница Армении заняла второе место - 180 баллов.Примечательно, что жюри из Польши и Армении присудили Мариам Бигвава 12 баллов.Участница из Грузии выступала под восьмым номером. Победительница проекта "Ранина" Мариам Бигвава исполнила песню Гиги Кухианидзе "I Believe".Уже пятый год подряд для участия в детском конкурсе песни "Евровидение" грузинского представителя отбирают через вокальный проект Первого канала Общественного вещателя Грузии "Ранина". В этом году победительницей шоу стала именно Мариам Бигвава.Грузия участвует в детском Евровидении с 2007 года. Участники из Грузии трижды (в 2008, 2011 и 2016 годах) становились победителями "Детского Евровидения". В 2021 году на конкурсе "Детское Евровидение" Грузию представил Нико Каджая, который занял четвертое место, набрав в сумме 163 балла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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