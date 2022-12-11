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Илон Маск: число символов в постах Twitter вырастет в 14 раз
Илон Маск: число символов в постах Twitter вырастет в 14 раз
Компания Twitter намерена вскоре добавить в свою одноименную соцсеть возможность для пользователей прикреплять длинные тексты к публикациям 11.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-11T18:38+0400
2022-12-11T18:38+0400
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ТБИЛИСИ, 11 дек – Sputnik. Американская компания Twitter намерена вскоре увеличить максимально разрешенное количество символов в постах в соцсети с 280 до четырех тысяч, заявил в воскресенье глава компании Илон Маск.Ранее бизнесмен сообщал, что компания Twitter намерена вскоре добавить в свою одноименную соцсеть возможность для пользователей прикреплять длинные тексты к публикациям.Сейчас сообщения пользователей в Twitter ограничены 280 символами. Из-за этого многим из них приходится прикреплять к своим публикациям фотографии с большим объемом текста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, общество, илон маск, twitter
в мире, новости, общество, илон маск, twitter
Илон Маск: число символов в постах Twitter вырастет в 14 раз
18:38 11.12.2022 (обновлено: 18:48 11.12.2022)
Компания Twitter намерена вскоре добавить в свою одноименную соцсеть возможность для пользователей прикреплять длинные тексты к публикациям
ТБИЛИСИ, 11 дек – Sputnik. Американская компания Twitter намерена вскоре увеличить максимально разрешенное количество символов в постах в соцсети с 280 до четырех тысяч, заявил в воскресенье глава компании Илон Маск.
Ранее бизнесмен сообщал, что компания Twitter намерена вскоре добавить в свою одноименную соцсеть возможность для пользователей прикреплять длинные тексты к публикациям.
"Да", – ответил Маск на сообщение пользователя, который спросил, собирается ли Twitter увеличить количество символов до четырех тысяч.
Сейчас сообщения пользователей в Twitter ограничены 280 символами. Из-за этого многим из них приходится прикреплять к своим публикациям фотографии с большим объемом текста.