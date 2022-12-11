https://sputnik-georgia.ru/20221211/ilon-mask-chislo-simvolov-v-postakh-twitter-vyrastet-v-14-raz-272933210.html

Илон Маск: число символов в постах Twitter вырастет в 14 раз

Илон Маск: число символов в постах Twitter вырастет в 14 раз

Компания Twitter намерена вскоре добавить в свою одноименную соцсеть возможность для пользователей прикреплять длинные тексты к публикациям 11.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 дек – Sputnik. Американская компания Twitter намерена вскоре увеличить максимально разрешенное количество символов в постах в соцсети с 280 до четырех тысяч, заявил в воскресенье глава компании Илон Маск.Ранее бизнесмен сообщал, что компания Twitter намерена вскоре добавить в свою одноименную соцсеть возможность для пользователей прикреплять длинные тексты к публикациям.Сейчас сообщения пользователей в Twitter ограничены 280 символами. Из-за этого многим из них приходится прикреплять к своим публикациям фотографии с большим объемом текста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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