https://sputnik-georgia.ru/20221211/ion-kiku-o-provalakh-vlastey-moldovy-dolgakh-kishineva-za-gaz-neytralitete-i-nezavisimosti-272920485.html
Ион Кику о провалах властей Молдовы, долгах Кишинева за газ, нейтралитете и независимости
Ион Кику о провалах властей Молдовы, долгах Кишинева за газ, нейтралитете и независимости
В гостях у канала "Sputnik на русском" побывал экс-премьер Молдовы Ион Кику 11.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-11T11:12+0400
2022-12-11T11:12+0400
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Бывший глава кабинета министров оценил работу нынешнего правительства страны, а также обозначил правильные направления развития, которые помогли бы Кишиневу выйти из сложившейся ситуации.По словам Кику, люди понимают, что попали в западню, проголосовав на выборах за нынешнюю власть. Ответственность за провалы экс-премьер возложил на Майю Санду, которую не волнуют интересы людей и страны, ведь ей интереснее путешествовать по столицам западных стран. Кроме того, в интервью также поговорили про многолетние долги Молдовы перед Газпромом, потерю нейтрального статуса, независимости, про состояние молдавской армии и дистанцирование Кишинева от СНГ.
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мультимедиа, видео, молдова, кишинев, видео
мультимедиа, видео, молдова, кишинев, видео
Ион Кику о провалах властей Молдовы, долгах Кишинева за газ, нейтралитете и независимости
11:12 11.12.2022 (обновлено: 11:22 11.12.2022)
В гостях у канала "Sputnik на русском" побывал экс-премьер Молдовы Ион Кику
Бывший глава кабинета министров оценил работу нынешнего правительства страны, а также обозначил правильные направления развития, которые помогли бы Кишиневу выйти из сложившейся ситуации.
По словам Кику, люди понимают, что попали в западню, проголосовав на выборах за нынешнюю власть. Ответственность за провалы экс-премьер возложил на Майю Санду, которую не волнуют интересы людей и страны, ведь ей интереснее путешествовать по столицам западных стран.
Кроме того, в интервью также поговорили про многолетние долги Молдовы перед Газпромом, потерю нейтрального статуса, независимости, про состояние молдавской армии и дистанцирование Кишинева от СНГ.