https://sputnik-georgia.ru/20221211/ion-kiku-o-provalakh-vlastey-moldovy-dolgakh-kishineva-za-gaz-neytralitete-i-nezavisimosti-272920485.html

Ион Кику о провалах властей Молдовы, долгах Кишинева за газ, нейтралитете и независимости

Ион Кику о провалах властей Молдовы, долгах Кишинева за газ, нейтралитете и независимости

В гостях у канала "Sputnik на русском" побывал экс-премьер Молдовы Ион Кику 11.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-11T11:12+0400

2022-12-11T11:12+0400

2022-12-11T11:22+0400

мультимедиа

видео

молдова

кишинев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/0b/272920328_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aed34c773f8e008c7416ab17c5e745af.jpg

Бывший глава кабинета министров оценил работу нынешнего правительства страны, а также обозначил правильные направления развития, которые помогли бы Кишиневу выйти из сложившейся ситуации.По словам Кику, люди понимают, что попали в западню, проголосовав на выборах за нынешнюю власть. Ответственность за провалы экс-премьер возложил на Майю Санду, которую не волнуют интересы людей и страны, ведь ей интереснее путешествовать по столицам западных стран. Кроме того, в интервью также поговорили про многолетние долги Молдовы перед Газпромом, потерю нейтрального статуса, независимости, про состояние молдавской армии и дистанцирование Кишинева от СНГ.

молдова

кишинев

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, молдова, кишинев, видео