https://sputnik-georgia.ru/20221211/kakova-situatsiya-s-koronavirusom-v-gruzii---mnenie-glavnogo-infektsionista-272936988.html
Какова ситуация с коронавирусом в Грузии - мнение главного инфекциониста
Какова ситуация с коронавирусом в Грузии - мнение главного инфекциониста
В последние месяцы в Грузии наблюдается неуклонное снижение новых случаев и смертей от COVID, заявил врач 11.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-11T21:03+0400
2022-12-11T21:03+0400
2022-12-11T21:42+0400
грузия
общество
новости
тенгиз церцвадзе
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Население Грузии преждевременно поверило в то, что в стране больше нет COVID, а в случае респираторных симптомов люди часто не делают вовремя тест на COVID, пишет глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе в социальной сети.В стране сегодня, в основном, распространены риновирусы, аденовирусы, так называемый гонконгский штамм, то есть грипп типа H3N2, и подтип коронавируса. По словам врачей, вирус гриппа протекает гораздо сложнее, чем "Омикрон". По прогнозам специалистов, максимальное количество инфицированных будет именно к Новому году.По его словам, необходимо своевременно делать тест на наличие коронавируса и при положительном ответе обращаться к семейному врачу."Пройдите тестирование на COVID при первых признаках респираторных симптомов, поскольку COVID остается потенциально самой опасной респираторной инфекцией и при этом имеет очень эффективные специфические противовирусные методы лечения. В случае подтверждения COVID немедленно обратитесь к семейному врачу и неукоснительно следуйте его рекомендациям" , - пишет Церцвадзе.Глава Тбилисской инфекционной больницы призывает врачей при наличии показаний как можно скорее начать лечение препаратами паксловид или ремдесивир.Главный инфекционист Грузии подчеркивает, что "в последние месяцы в Грузии наблюдается неуклонное снижение новых случаев и смертей от COVID".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, общество, новости, тенгиз церцвадзе, коронавирус covid-19
грузия, общество, новости, тенгиз церцвадзе, коронавирус covid-19
Какова ситуация с коронавирусом в Грузии - мнение главного инфекциониста
21:03 11.12.2022 (обновлено: 21:42 11.12.2022)
В последние месяцы в Грузии наблюдается неуклонное снижение новых случаев и смертей от COVID, заявил врач
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Население Грузии преждевременно поверило в то, что в стране больше нет COVID, а в случае респираторных симптомов люди часто не делают вовремя тест на COVID, пишет глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе в социальной сети.
В стране сегодня, в основном, распространены риновирусы, аденовирусы, так называемый гонконгский штамм, то есть грипп типа H3N2, и подтип коронавируса. По словам врачей, вирус гриппа протекает гораздо сложнее, чем "Омикрон". По прогнозам специалистов, максимальное количество инфицированных будет именно к Новому году.
"В последнее время на фоне избытка сезонных вирусных инфекций возникла одна серьезная проблема. Население преждевременно поверило, что в Грузии больше нет COVID, и в случае респираторных симптомов часто не вовремя делают тест на COVID. В результате увеличилось количество запущенных случаев", - пишет Церцвадзе.
По его словам, необходимо своевременно делать тест на наличие коронавируса и при положительном ответе обращаться к семейному врачу.
"Пройдите тестирование на COVID при первых признаках респираторных симптомов, поскольку COVID остается потенциально самой опасной респираторной инфекцией и при этом имеет очень эффективные специфические противовирусные методы лечения. В случае подтверждения COVID немедленно обратитесь к семейному врачу и неукоснительно следуйте его рекомендациям" , - пишет Церцвадзе.
Глава Тбилисской инфекционной больницы призывает врачей при наличии показаний как можно скорее начать лечение препаратами паксловид или ремдесивир.
Главный инфекционист Грузии подчеркивает, что "в последние месяцы в Грузии наблюдается неуклонное снижение новых случаев и смертей от COVID".