https://sputnik-georgia.ru/20221211/mvd-gruzii-zayavilo-o-raskrytii-ubiystva-na-zapade-strany-272936382.html
МВД Грузии заявило о раскрытии убийства на западе страны
МВД Грузии заявило о раскрытии убийства на западе страны
В случае обвинительного приговора задержанному грозит от 10 до 15 лет тюрьмы 11.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-11T19:51+0400
2022-12-11T19:51+0400
2022-12-11T20:09+0400
новости
грузия
происшествия
гурия
мвд грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0f/250613727_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_ece4d059f946946a70974c83f1fa139f.jpg
ТБИЛИСИ, 11 дек - Sputnik. Сотрудники полиции Гурии в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задержали 67-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве, говорится в заявлении пресс-службы ведомства.В случае обвинительного приговора задержанному грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.Следствием установлено, что задержанный во врем спора ружьем нанес множественные ранения 46-летнему мужчине и скрылся с места происшествия.Раненого мужчину доставили в больницу, где он скончался через несколько часов после инцидента.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в одном из сел Озургетского района.Уголовное дело возбуждено по статье 108 УК Грузии - "умышленное убийство".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
гурия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0f/250613727_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_871e9ad7fa3c094d9aed95c078d2dbd3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, происшествия, гурия, мвд грузии
новости, грузия, происшествия, гурия, мвд грузии
МВД Грузии заявило о раскрытии убийства на западе страны
19:51 11.12.2022 (обновлено: 20:09 11.12.2022)
В случае обвинительного приговора задержанному грозит от 10 до 15 лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 11 дек - Sputnik. Сотрудники полиции Гурии в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задержали 67-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве, говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
В случае обвинительного приговора задержанному грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.
Следствием установлено
, что задержанный во врем спора ружьем нанес множественные ранения 46-летнему мужчине и скрылся с места происшествия.
Раненого мужчину доставили в больницу, где он скончался через несколько часов после инцидента.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в одном из сел Озургетского района.
Уголовное дело возбуждено по статье 108 УК Грузии - "умышленное убийство".