https://sputnik-georgia.ru/20221211/mvd-gruzii-zayavilo-o-raskrytii-ubiystva-na-zapade-strany-272936382.html

МВД Грузии заявило о раскрытии убийства на западе страны

МВД Грузии заявило о раскрытии убийства на западе страны

В случае обвинительного приговора задержанному грозит от 10 до 15 лет тюрьмы 11.12.2022, Sputnik Грузия

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2022-12-11T19:51+0400

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ТБИЛИСИ, 11 дек - Sputnik. Сотрудники полиции Гурии в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задержали 67-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве, говорится в заявлении пресс-службы ведомства.В случае обвинительного приговора задержанному грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.Следствием установлено, что задержанный во врем спора ружьем нанес множественные ранения 46-летнему мужчине и скрылся с места происшествия.Раненого мужчину доставили в больницу, где он скончался через несколько часов после инцидента.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в одном из сел Озургетского района.Уголовное дело возбуждено по статье 108 УК Грузии - "умышленное убийство".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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