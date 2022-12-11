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Показательный симптом: Сосновский о неудавшемся перевороте в Германии
Показательный симптом: Сосновский о неудавшемся перевороте в Германии
В Германии провели масштабную операцию по предотвращению госпереворота, и, несмотря на специфические взгляды заговорщиков, эта ситуация показывает, насколько... 11.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-11T14:05+0400
2022-12-11T14:05+0400
2022-12-11T14:24+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Александр Сосновский.Могут ли более серьёзные силы предпринять попытку путча в Германии? Готова ли ФРГ вступить в открытое противостояние с США?Почему сегодняшняя Германия не может быть лидером Европы? Когда немцы вернутся к сотрудничеству с Россией? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, германия, видео
мультимедиа, видео, германия, видео
Показательный симптом: Сосновский о неудавшемся перевороте в Германии
14:05 11.12.2022 (обновлено: 14:24 11.12.2022)
В Германии провели масштабную операцию по предотвращению госпереворота, и, несмотря на специфические взгляды заговорщиков, эта ситуация показывает, насколько велики внутренние проблемы в стране
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Александр Сосновский.
Могут ли более серьёзные силы предпринять попытку путча в Германии? Готова ли ФРГ вступить в открытое противостояние с США?
Почему сегодняшняя Германия не может быть лидером Европы? Когда немцы вернутся к сотрудничеству с Россией?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.