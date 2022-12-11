https://sputnik-georgia.ru/20221211/pokazatelnyy-simptom-sosnovskiy-o-neudavshemsya-perevorote-v-germanii-272920782.html

Показательный симптом: Сосновский о неудавшемся перевороте в Германии

Показательный симптом: Сосновский о неудавшемся перевороте в Германии

В Германии провели масштабную операцию по предотвращению госпереворота, и, несмотря на специфические взгляды заговорщиков, эта ситуация показывает, насколько... 11.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-11T14:05+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Александр Сосновский.Могут ли более серьёзные силы предпринять попытку путча в Германии? Готова ли ФРГ вступить в открытое противостояние с США?Почему сегодняшняя Германия не может быть лидером Европы? Когда немцы вернутся к сотрудничеству с Россией? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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